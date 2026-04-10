Nu mai e cazul să reamintim de sutele de mesaje publicate și primite din întreaga Europă. De gesturile făcute de marile cluburi, de vizitele la Arena Națională ale lui Dmytro Chygrynskyi, Darijo Sarna sau Rinat Ahmetov pentru a înțelege impactul pe care l-a avut Mircea Lucescu la nivel internațional.

Imaginile cu Răzvan, moștenirea lui Mircea Lucescu

Implicat și euforic precum tatăl său, Răzvan Lucescu a trăit și trăiește pentru fotbal. De aici și unele momente în care a făcut declarații pentru care a fost blamat, venite dintr-o pasiune pură, transmise de tatăl său. Nu te poți supăra pe un om pasionat, cel mult pentru câteva momente!

Dar, pe lângă, dedicare și implicare, fiul a mai moștenit niște calități, din ce în ce mai rare în peisajul autohton nefericit.

Cu demnitate și prestanță, într-un moment în care și-ar fi dorit sau ar fi putut să-și plângă în liniște tatăl, Răzvan Lucescu a stat ore în șir în picioare, i-a întâmpinat și a dat mâna cu miile de oameni care au venit să-și ia rămas-bun de la tehnicianul român.

Fără spectacol, fără momente de cancan! Îndurerat și fără falsitate. Așa cum a fost învățat și cum a văzut comportamentul familiei. Aprig din pasiune, dar demn și onorant!

Și nu, nu exista nicio obligație să fie prezent acolo non-stop! Pentru că nimeni nu ar trebui să judece comportamentul unui fiu care urmează să-și îngroape tatăl.

Dar Mircea Lucescu a oferit o lecție tuturor chiar și după moartea sa. Prin comportamentul mai mult decât civilizat și de apreciat al lui Răzvan. Și chiar dacă o repet, e bine de subliniat... o calitate din ce în ce mai rară în zilele noastre!