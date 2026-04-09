Valentin Mihăilă (26 de ani) a fost integralist în partida câștigată fără emoții de echipa sa, Rizespor, scor 4-1 pe teren propriu împotriva formației Samsunspor; duelul a contat pentru etapa a 27-a din Superliga Turciei.

Valentin Mihăilă, integralist în Rizespor - Samsunspor 4-1

Portalul SofaScore i-a acordat lui Mihăilă nota 6,6 pentru evoluția sa, sub media grupării câștigătoare, respectiv 7,06.

Valentin Mihăilă nu s-a remarcat cu un gol sau cu o pasă decisivă, însă a fost păstrat pe tren de antrenorul Recep Ucar pe durata întregii confruntări.

Mihăilă a reușit trei recuperări și a avut un procentaj al paselor corecte de 83% (24 din 29). El a atins balonul de 38 de ori și a trimis două șuturi spre poartă, fără să găsească ținta.

Sezon bun pentru Mihăilă

Valentin Mihăilă s-a descurcat bine în sezonul curent. În 21 de meciuri oficiale, campionat și cupă, a marcat șase goluri și a oferit două pase decisive.

Cu Mihăilă om de bază, Rizespor ocupă locul 10 în Superliga turcă, ajungând la 33 de puncte după succesul de joi seară.