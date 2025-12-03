OPINIE România, prea mică pentru Ungaria. Fără Legea Novak, n-avem nicio șansă!

Rom&acirc;nia, prea mică pentru Ungaria. Fără Legea Novak, n-avem nicio șansă! Opinii
Florin Caramavrov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Caramavrov crede că handbalul nostru nu are cum să progreseze dacă româncele nu joacă la echipele de club.

TAGS:
Florin CaramavrovHandbalRomaniaUngaria
Din articol

România s-a ținut de Ungaria până prin minutul 50. A fost o evoluție meritorie, dar parcă se vedea clar din start și până la final că nu avem cum să câștigăm acest meci.

La unguroaice, am remarcat dezinvoltura dată de experiența meciurilor importante. La fetele noastre, am observat de multe ori teama. Teama de a duce o acțiune până la capăt, teama de adversare, teama de a trage la poartă.

Grozav și Ostase, piese de valoare

Avem câteva jucătoare de clasă, în frunte cu Sorina Grozav, care este a doua marcatoare a Mondialului până acum și care a marcat și contra Ungariei 7 goluri. Interul stânga simte jocul, are clarviziune, trage bine la poartă, își simte colegele, le pune în situații favorabile, este o executantă excelentă a loviturilor de la 7 metri.

Avem un pivot foarte bun, Lorena Ostase, cu cinci reușite aseară. Se bate pentru orice minge, se demarcă foarte bine pe semicerc și face și un solid joc defensiv.

Mai stăm bine la portari. Și Yulia Dumanska în precedentele partide, și Bianca Curmeț în seara asta au parat mingi importante și grele, au fost concentrate și inspirate.

În rest, aș remarca-o doar pe Elena Dache Roșu, cu depășiri și acțiuni luate pe cont propriu, cum rar vezi în naționala noastră, și parțial pe Alisia Boiciuc. Cam puțin ca să putem obține ceva dintr-o confruntare cu una dintre cele mai bune naționale din Europa.

Prea puține românce joacă la echipele de club

De ce n-au încredere jucătoarele noastre? De ce nivelul naționalei României a tot scăzut în ultimii ani? Cea mai importantă cauză este aceea că sunt prea puține românce în campionatul intern care evoluează constant. Cluburile de cupe europene de la noi au adus an de an jucătoare străine pe care le plătesc cu salarii mari și, normal, acestea sunt băgate în echipă.

Mulți au strigat că Legea Novak este una abuzivă și discriminatorie. Eu n-aș spune asta. Nu ne putem reveni cu sporturile de echipă dacă nu luăm și astfel de măsuri care deranjează. Dacă vrem să avem jucătoare românce care să nu se mai sperie când intră pe teren la Campionatele Europene și Mondiale, trebuie să le dăm șansa să joace mai mult în competițiile interne. Altfel, ne vom bucura din când în când de câte o minune, cum a fost cea cu Suedia, de la Campionatul European 2024, și vom ieși mai mereu înfrânți în fața echipelor puternice. Nu avem cum să le facem față naționalelor mari ale Europei, de vreme ce toate jucătoarele lor evoluează constant în competițiile interne și internaționale intercluburi, în timp ce la noi sunt foarte puține care o fac, iar celelalte intră sporadic.

Plusurile din naționala lui Mihăilă

Bineînțeles, sunt și aspecte pozitive în jocul națioanlei antrenate de Ovidiu Mihăilă. Fetele joacă mai în viteză, încearcă să gândească mai repede pentru a-și surprinde adversarele, e un handbal mai apropiat de ce se practică acum la nivel înalt, cel puțin pe faza ofensivă. De aici, trebuie continuat. Cu Mihăilă selecționer, cu Grozav și Ostase lideri, cu Dumanska și Curmeț în poartă, cu Roșu și Boiciuc care trebuie să-și crească și mai mult nivelul.

Probabil va dura până vom mai fiu sus la un turneu final european sau mondial. Aproape sigur, nu vom avea răbdare.  

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
Salariul minim &bdquo;cu grade&rdquo;. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
ARTICOLE PE SUBIECT
Selecționerul Ungariei a spus totul după ce a &icirc;nvins Rom&acirc;nia: &rdquo;A trebuit să c&acirc;știgăm de două ori&rdquo;
Selecționerul Ungariei a spus totul după ce a învins România: ”A trebuit să câștigăm de două ori”
Rom&acirc;nia &ndash; Ungaria 29-34. Ne luăm adio de la sferturile Mondialului
România – Ungaria 29-34. Ne luăm adio de la sferturile Mondialului
Ce au scris maghiarii după prima repriză din Ungaria &ndash; Rom&acirc;nia, la Mondial: &rdquo;Le-a oferit rom&acirc;ncelor șansa asta!&rdquo;
Ce au scris maghiarii după prima repriză din Ungaria – România, la Mondial: ”Le-a oferit româncelor șansa asta!”
ULTIMELE STIRI
ACUM Arsenal - Brentford 1-0, &icirc;n direct pe VOYO! Alte 3 partide se joacă de la aceeași oră. Confruntările zilei
ACUM Arsenal - Brentford 1-0, în direct pe VOYO! Alte 3 partide se joacă de la aceeași oră. Confruntările zilei
Cupa Rom&acirc;niei | UTA - FCSB 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Roș-albaștrii au rămas &icirc;n zece oameni
Cupa României | UTA - FCSB 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Roș-albaștrii au rămas în zece oameni
Zeljko Kopic are mari bătăi de cap &icirc;nainte de FCSB - Dinamo! Cifra accidentaților a ajuns la șase
Zeljko Kopic are mari bătăi de cap înainte de FCSB - Dinamo! Cifra accidentaților a ajuns la șase
Ciprian Tătărușanu a schimbat mănușile cu agricultura! Afacerea inedită &icirc;n care și-a investit banii
Ciprian Tătărușanu a schimbat mănușile cu agricultura! Afacerea inedită în care și-a investit banii
P&acirc;nă unde s-a ajuns! O amendă de 1.000 de lei, &icirc;ncă un motiv de ceartă &icirc;ntre Niczuly și Sepsi
Până unde s-a ajuns! O amendă de 1.000 de lei, încă un motiv de ceartă între Niczuly și Sepsi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Incredibil! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;ntre Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

Incredibil! Ce se întâmplă între Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

FCSB a dat lovitura: &rdquo;Cel mai bun produs de export al fotbalului rom&acirc;nesc&rdquo;

FCSB a dat lovitura: ”Cel mai bun produs de export al fotbalului românesc”

Revenire neașteptată &icirc;n Superliga! FC Argeș &icirc;i dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești

Revenire neașteptată în Superliga! FC Argeș îi dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești

L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: &bdquo;Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar&rdquo;

L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: „Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar”

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: &rdquo;Sunt bani mulți care trebuie luați&rdquo;

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: ”Sunt bani mulți care trebuie luați”

Transfer pe axa &rdquo;FCSB - Rapid&rdquo;? Reacția lui Victor Angelescu

Transfer pe axa ”FCSB - Rapid”? Reacția lui Victor Angelescu



Recomandarile redactiei
Zeljko Kopic are mari bătăi de cap &icirc;nainte de FCSB - Dinamo! Cifra accidentaților a ajuns la șase
Zeljko Kopic are mari bătăi de cap înainte de FCSB - Dinamo! Cifra accidentaților a ajuns la șase
Cupa Rom&acirc;niei | UTA - FCSB 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Roș-albaștrii au rămas &icirc;n zece oameni
Cupa României | UTA - FCSB 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Roș-albaștrii au rămas în zece oameni
Ciprian Tătărușanu a schimbat mănușile cu agricultura! Afacerea inedită &icirc;n care și-a investit banii
Ciprian Tătărușanu a schimbat mănușile cu agricultura! Afacerea inedită în care și-a investit banii
Selecționerul Ungariei a spus totul după ce a &icirc;nvins Rom&acirc;nia: &rdquo;A trebuit să c&acirc;știgăm de două ori&rdquo;
Selecționerul Ungariei a spus totul după ce a învins România: ”A trebuit să câștigăm de două ori”
P&acirc;nă unde s-a ajuns! O amendă de 1.000 de lei, &icirc;ncă un motiv de ceartă &icirc;ntre Niczuly și Sepsi
Până unde s-a ajuns! O amendă de 1.000 de lei, încă un motiv de ceartă între Niczuly și Sepsi
Alte subiecte de interes
David și Eduard, salvați-ne! Caramavrov scrie despre supereroii Rom&acirc;niei de la Jocurile Olimpice, David Popovici și Eduard Ionescu
David și Eduard, salvați-ne! Caramavrov scrie despre supereroii României de la Jocurile Olimpice, David Popovici și Eduard Ionescu
Caramavrov scrie despre omul care a prins, &icirc;n medie, 6 minute pe meci la Euro și despre două din greșelile flagrante din defensiva FCSB-ului
Caramavrov scrie despre omul care a prins, în medie, 6 minute pe meci la Euro și despre două din greșelile flagrante din defensiva FCSB-ului
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Narcisa Lecușanu, &bdquo;telegramă&rdquo; de la Paris: &bdquo;&Icirc;mi pare rău! Ce regret are fosta mare handbalistă
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO

stirileprotv Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

&Icirc;ncă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, &icirc;n favoarea lui Daniel Băluță

stirileprotv Încă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță

Leguma care a &icirc;nceput să fie cultivată cu succes și &icirc;n Rom&acirc;nia. Medicii și bucătarii &icirc;i laudă calitățile

stirileprotv Leguma care a început să fie cultivată cu succes și în România. Medicii și bucătarii îi laudă calitățile

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!