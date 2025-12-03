România s-a ținut de Ungaria până prin minutul 50. A fost o evoluție meritorie, dar parcă se vedea clar din start și până la final că nu avem cum să câștigăm acest meci.

La unguroaice, am remarcat dezinvoltura dată de experiența meciurilor importante. La fetele noastre, am observat de multe ori teama. Teama de a duce o acțiune până la capăt, teama de adversare, teama de a trage la poartă.

Grozav și Ostase, piese de valoare

Avem câteva jucătoare de clasă, în frunte cu Sorina Grozav, care este a doua marcatoare a Mondialului până acum și care a marcat și contra Ungariei 7 goluri. Interul stânga simte jocul, are clarviziune, trage bine la poartă, își simte colegele, le pune în situații favorabile, este o executantă excelentă a loviturilor de la 7 metri.

Avem un pivot foarte bun, Lorena Ostase, cu cinci reușite aseară. Se bate pentru orice minge, se demarcă foarte bine pe semicerc și face și un solid joc defensiv.

Mai stăm bine la portari. Și Yulia Dumanska în precedentele partide, și Bianca Curmeț în seara asta au parat mingi importante și grele, au fost concentrate și inspirate.

În rest, aș remarca-o doar pe Elena Dache Roșu, cu depășiri și acțiuni luate pe cont propriu, cum rar vezi în naționala noastră, și parțial pe Alisia Boiciuc. Cam puțin ca să putem obține ceva dintr-o confruntare cu una dintre cele mai bune naționale din Europa.

