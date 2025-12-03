18-16 arăta tabela de scor la pauză.

Ce au scris ungurii după prima repriză din Ungaria - România

Tricolorele sunt obligate să câștige pentru a-și păstra șansele de calificare în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de la Rotterdam.

Intervențiile Biancăi Curmenț le-a ținut în joc pe tricolore, lucru remarcat și de presa din Ungaria, care au aplaudat prestația jucătoarei din poarta României, dar și evoluția Sorinei Grozav, cea mai bună marcatoare a tricolorelor.

”Seria de parade a Biancăi Curmenț de dinaintea pauzei le-a oferit româncelor oportunitatea de a reveni la două goluri. Cea mai bună marcatoare a României, Sorina Grozav, a înscris și ea de șase ori în prima repriză, iar Bianca Curment, care a intrat ca rezervă, a egalat-o pe Szemerey la numărul de intervenții”, au scris maghiarii de la Nemzeti Sport.

