OPINIE / Se mai castiga meciuri si titluri in Liga 1 cu "valiza"?

Exista cluburi din Liga 1 care joaca cu o intensitate diferita in functie de adversar. De ce?

De Gabriel Chirea:

La aproape 10 ani de la meciul de pomina "U" Cluj - CFR Cluj si la 5 ani de la condamnarea lui Gigi Becali in Dosarul "Valiza", desfasurarea meciurilor din Liga 1 dau in continuare apa la moara celor care spun ca ar putea exista coruptie la nivel inalt in fotbalul romanesc, unele rezultate ar continua sa fie viciate si trofeele nu s-ar castiga numai pe teren. Si principalul indiciu ar fi faptul ca niste echipe joaca la ralanti cu anumiti adversari si "la rupere" cu altii.

[In iunie 2013, Gigi Becali era condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 3 ani de inchisoare cu executare in Dosarul "Valiza". In decembrie 2008, finantatorul FCSB-ului a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA, fiind acuzat de dare de mita si fals in inscrisuri sub semnatura privata, dupa ce, in mai 2008, l-a trimis pe Teia Sponte la Cluj cu o valiza, care continea 1,7 milioane de euro, pentru a-i premia pe jucatorii Universitatii. Acestia trebuiau sa o incurce pe CFR Cluj in meciul decisiv pentru stabilirea campioanei Romaniei la fotbal. Dupa flagrantul facut de DNA, Becali a antedatat un act de vanzare-cumparare a unui teren in Cluj, iar pe Victor Piturca, care, la momentul disputarii meciului dintre echipele clujene, era selectionerul Romaniei, cu care se pregatea sa participe la Euro 2008, l-a pus sa semneze ca martor. La randul lor, Teia Sponte a primit o pedeapsa de 2 ani cu suspendare, iar Victor Piturca un an cu suspendare pentru favorizarea infractorului. Instanta a dispus confiscarea sumei de 1,7 milioane de euro, plus dobanda calculata de la momentul sechestrarii (mai 2008), aflata in contul pe numele lui Becali si Sponte.]

Dosarul "Valiza" este cel mai notoriu caz in care reprezentantul unei echipe a decis sa premieze fotbalistii altui club pentru a-i incurca adversarul direct in lupta pentru titlu. Metoda acesta, pe langa mituirea directa a jucatorilor adversi pentru a "blatui" meciul, a fost folosita fara prea mare jena inca din perioada comunista si pana la finalul anilor 2000 atunci cand s-au alcatuit clasamente - s-a decis cine castiga trofeele, cine merge in cupele europene si cine retrogradeaza. Desi subiectul a fost abandonat, dand impresia ca cele doua tipuri de coruptie - cumpararea adversarului si premierea adversarului contracandidatei - au disparut in ultimii 10 ani, constatarile si acuzatiile din ultimii ani ale fanilor si jurnalistilor ar putea sa insemne ca metoda e inca bine intelenita in fotbalul nostru.

Desi, in ultimele sezoane, au existat greseli mari in meciuri importante, coruptia directa e greu de dovedit si doar metodele de filaj ale DNA, SRI si DIICOT ar putea deslusi pe deplin suspiciunile. In schimb, acuzatiile ca inca ar mai exista exemple de premiere a adversarului contracandidatei ar putea, cel putin la nivel speculativ, sa fie argumentate prin faptul ca unele cluburi joaca intr-un mod blajin cu anumiti adversari si intr-unul fioros de combativ cu rivalele acestora. Si nu doar intr-un caz singular, ci incep sa se desluseasca niste tipare.

Intr-un fotbal atat de sarac si predispus la coruptie ca cel romanesc, am putea crede ca valizele cu euro inca sunt folosite pentru a unge maneta care scade sau creste combativitatea unei echipe, desi au aparut in ultimele sezoane acuzatii ca metoda s-ar fi rafinat. Mai exact, exista zvonul ca anumite cluburi mai potente din punct de vedere financiar din Liga ar prefera sa cumpere bunavointa celor cu conturi mai goale prin achizitionarea unor jucatori la preturi de transfer usor supradimensionate, care sa cuprinda atat fotbalistul in carne si oase, cat si "taxa de protectie fotbalistica". Aceasta metoda este aproape imposibil de dovedit fara implicarea viguroasa a autoritatilor competente, dar microbistii curiosi pot confrunta transferurile importante din ultimii ani si rezultatele directe dintre clubul-cumparator si clubul-vanzator in perioada ulterioara tranzactiei.