Verdictul expertului dupa faza controversata de la Iasi - CFR: "NICI VORBA de penalty!" Mesaj pentru Hategan

Adrian Porumboiu a dat verdictul in cazul penalty-ului controversat de la CSM Poli Iasi - CFR Cluj.

Fostul mare arbitru international spune ca nu a fost nici vorba de penalty pentru Poli Iasi. Decizia lui Hategan este surprinzatoare, in conditiile in care este cel mai bite cotat din Romania.

"Nici vorba de penalty. Am ramas surprins de decizie. Observ la arbitrul de Champions League, cotat ca numarul 1 in Romania. E cotat, dar dupa parerea mea este Fesnic de la Cluj numarul 1. Nu poti sa dai penalty, nu e prima data, nu sunt singurele faze, cand concluzia e foarte clara: arbitrii de la nivelul asta nu simt jocul, nu au practicat fotbal, nu poti sa dai la fiecare atingere fault sau 11 metri. Nu totul se incadreaza la neglijenta.

Eu am mai vazut o lupta umar la umar unde s-a dat penalty, nu poate sa fie. In regulile jocului, atacul umar la umar este permis. Daca nu este cu brutalitate, umar la umar este permis. Dar pentru asta trebuia sa joci, sa simti jocul, fara asta sunt arbitri care nu au cum sa imbine teoria cu practica.

Pe cei de la CFR nu ii simpatizez, stiti asta, dar pe Dan Petrescu il simpatizez. Dar nu a fost penalty", a spus Adrian Porumboiu la PROX.