Anunt BOMBA inainte de meciul decisiv: "Petrescu poate pleca de la CFR Cluj in cazul unei infrangeri cu FCSB!" Lista celor 4 posibili inlocuitori

Dupa remiza cu CSM Poli Iasi, scor 1-1, scaunul lui Dan Petrescu se clatina serios si va juca partida de titlu cu FCSB sub o presiune teribila.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Autor: Gabriel Chirea



Dupa semiesecul cu CSM Poli Iasi, 1-1, CFR Cluj a ramas la doua puncte in urma FCSB-ului, principala contracanditata la titlul de campioana in Liga 1, iar o eventuala victorie a lui CSU Craiova, in aceasta seara, in deplasarea de la Giurgiu, ar aduce formatia olteana la doar 3 puncte distanta de ardeleni. In acest context, clujenii se vor deplasa pentru etapa urmatoare, pe 29 aprilie, la Bucuresti, unde vor juca derby-ul cu echipa lui Becali, in ceea ce ar putea fi meciul decisiv pentru stabilirea campioanei din acest sezon. Si ar putea fi decisiv si pentru Petrescu, care s-ar indeparta de obiectivul trasat de conducere, din moment ce FCSB-ul ar putea sa se distanteze la 5 puncte in fruntea clasamentului.

Surse din cadrul clubul CFR Cluj spun ca actionarii si unii dintre conducatorii clubului ardelean cred deja ca s-ar fi facut o greseala cand s-a optat pentru aducerea lui Dan Petrescu, care nu mai poate garanta in acest moment nu doar titlul, dar nici macar locul secund in clasament. "Ceferistii" au crezut ca aducerea lui Petrescu este o garantie a faptului ca echipa va defila spre titlu in acest sezon si va intra in grupele Ligii Campionilor, acesta fiind motivul pentru care antrenorul a primit cel mai mare salariu din istorie pentru un roman in Liga I, 70.000 de euro pe luna, net, adica o cheltuiala anuala de aproape 1,25 milioane de euro (cu tot cu taxe). Dar socoteala din vara anului 2017 nu a coincis cu ceea ce s-a intamplat de-a lungul sezonului.

In primul rand, oficialii sunt nemultumiti de faptul ca au fost putine momente in acest sezon in care jocul echipei a impresionat, in ciudat investiilor masive in jucatori. Dupa ce s-a plans de calitatea fotbalistilor gasiti in momentul numirii si a disponibilizat mare parte din lotul din sezonul trecut, Petrescu a cerut intariri si, pe langa achizitiile masive din vara lui 2017 (Vinicius, Hoban, Culio, Balde, Djokovic, Bokila, Vlad, Boli, Luchin, Mailat, Coman), CFR a mai investit aproximativ 2,5 milioane de euro in acesta iarna (Ionita - 1.000.000€ / Costache - 800.000€ / Tucudean - 500.000€ / Bordeianu - 200.000€). In ciuda acestor cheltuieli, antrenorul a continuat sa justifice sincopele aratand cu degetul spre arbitraje, spre influenta exercitata de rivalii la titlu sau si-a criticat direct jucatorii.

In al doilea rand, s-ar parea ca exista o tensiune intre conducerea tehnica si o parte dintre jucatori. Pe de o parte, exista un grup de fotbalisti nemultumiti ca joaca prea putin sau ca nu prind nici macar lotul la anumite meciuri. Pe de alta parte, Petrescu este cunoscut ca un antrenor autoritar si care pune pret pe o disciplina deplina, atat in teren, cat si in afara lui, asa ca o parte dintre fotbalistii cu experienta din lot sunt nemultumiti de modul in care lucreaza si comunica cu tehnicianul CFR-ului, unii fiind dezamagiti ca nu primesc mai multa libertate de exprimare pe teren.

Daca s-ar desparti de CFR Cluj, Petrescu ar putea ajunge in China, acolo unde a avut oferta in aceasta vara de a o prelua pe Jiangsu Suning, echipa pe care a mai pregatit-o in perioada iulie 2015- iunie 2016 si cu care a castigat Cupa Chinei. Acela a fost, de altfel, primul si singurul trofeu pe care tehnicianul roman l-a cucerit in strainatate. Desi oficialii CFR-ului ezita sa incheie colaborarea cu Petrescu intr-un moment atat de delicat al sezonului, se pare ca exista deja cateva solutii. Principalele variante pentru inlocuirea sa ar fi Cristiano Bergodi, care i-a mai pregatit pe clujeni in sezonul 2006-2007, Edi Iordanescu, Mircea Rednic si Ioan Andone, toti patru fiind fara angajament in acest moment. Ultimul a mai avut doua mandate pe banca ardelenilor, el castigand primul titlu de campion si prima Cupa a Romaniei din istoria clubului, in sezonul 2007-2008, si cucerind cel de-al treilea titlu si ducand echipa in grupele Liga Campionilor, in 2012.