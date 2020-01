BREAKING NEWS: Mutu, Reghe si Anamaria Prodan, prinsi in mijlocul RAZBOIULUI?! Anunt cutremurator dupa asasinarea generalului iranian

Mai multe vedete de top din Europa si-au petrecut vacanta de la finalul anului in Dubai.

Fotbalistii straini si romani sunt gata sa revina in tarile unde joaca pentru startul pregatirilor sau pentru reluarea campionatelor. Reghe si Mutu vor ramane insa la Dubai, unde antreneaza la Al Wasl, respectiv Al Wahda U21.

Asasinarea de catre americani a generalului Qasem Soleimani, capul Garzii Revolutionare Iraniene, poate avea urmari catastrofale in zona! Profesorul Seyed Mohammad Marandi de la Universitatea din Teheran a vorbit pentru BBC despre urmarile atacului american. Marandi spune ca cetatenii europeni ar trebui sa paraseasca Emiratele Arabe Unite de urgenta! Emiratele sunt un aliat cheie al Statelor Unite in zona Golfului, alaturi de Arabia Saudita.

"Daca as fi cetatean din Vest, as pleca imediat din Emiratele Arabe Unite! Nu doar Iranul va reactiona, ci si Irakul! Americanii au ucis eroi de razboi irakieni, precum si un inalt oficial guvernamental. Pozitia americanilor in Irak nu mai e sustenabila si cred ca toata regiunea e acum in pericol. Viitorul intregii zone e nesigur din cauza atacului terorist din Irak. Indiferent cum e prezentata stirea asta, e echivalentul asasinarii comandantului britanic al fortelor armate. E o declaratie de razboi la adresa Iranului", a comentat profesorul Marandu.