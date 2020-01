INCA UN EPISOD DIN SERIALUL MUTU! "Isi parca masina unde voia!" Il putea cumpara pe Dan Nistor cu banii dati pe amenzile din Londra :)

Din articol S-a luat la bataie cu Maldini

Giovanni Becali a facut o serie de dezvaluiri spumoase despre Adrian Mutu.

Fostul impresar a vorbit la Digi Sport si despre Adrian Mutu, cel pe care viata extrasportiva l-a impiedicat sa aiba o cariera fulminanta. Becali a povestit un episod cu fostul "decar" al nationalei din perioada in care juca la Chelsea.

Atacantul isi cumparase un Aston Martin Vanquish, in valoare de 315.000 de euro, iar fostul impresar a declarat ca si-a platit masina inca o data din banii pe care i-a dat pe amenzile de parcare din Londra.

"Mutu era showman. Daca se tinea de fotbal, era ca Ibrahimovic. Mutu a platit un Aston Martin din amenzi! Avea Aston Martin si a mai platit unul din amenzile facute din locurie in care isi parca masina in Londra. El o lasa unde voia. Iti dai seama?

Aveam un baiat pe care il lasasem acolo sa aiba grija de Mutu. Ma suna: "A dat gol Mutu! Stadionul e in delir". Daca ma asculta pe mine, Mutu ajungea...Eu nu am putut si i-am trimis pe fratele meu si pe Popescu acolo. Eram prea otravit de cate mi-a facut", a declarat Giovanni Becali la Digi Sport.

S-a luat la bataie cu Maldini

Becali a mai povestit o intamplare cu Adrian Mutu, din perioada in care juca la Inter. Atacantul s-a transferat in Italia in 1999, de la Dinamo, iar la scurt timp a devenit celebru in Italia: "Urias ca fotbalist. La 19 ani s-a batut cu Maldini. Tu iti dai seama? A dat gol cu Milan, in Cupa si s-a luat la bataie cu Maldini", a spus Giovanni Becali.



