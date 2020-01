BREAKING NEWS: Comisia Tehnica FRF a decis! Adrian Mutu este propunerea pentru postul de selectioner U21

Membrii Comisiei Tehnice s-au reunit la sediul FRF.

Adrian Mutu este propunerea pentru a deveni noul antrenor al nationalei U21, dupa ce Mirel Radoi a mers echipa mare si a lasat postul vacant. Pe lista FRF s-au mai aflat si Costel Enache si Florin Bratu.

Mutu a mai antrenat la FC Volutari si la echipa de tineret al Al Wahda (Abu Dhabi). Inainte de a fi antrenor, in perioada 2017-2018, Adiran Mutu a fost manager sportiv in cadrul FRF, avand in responsabilitate relatia echipei nationale cu cluburile din tara si strainatate.

Propunerea Comisiei Tehnice va fi analizata mari, 14 ianuarie. Cel mai probabil, asa cum s-a intamplat si in cazul lui Radoi, acest pas este doar o formalitate.

Romania U21 este pe locul 2 in preliminariile EURO 2021, turneu ce se va desfasura in Ungaria si Slovenia.