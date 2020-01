Seful Craiovei s-a dus dupa MUTU in Dubai! SOC MAJOR printre olteni: vine BRILIANTUL in locul lui Piturca? Imaginea momentului

Mutu a pierdut teren in cursa pentru postul de selectioner de la tineret. Ar putea insa antrena in Romania in 2020.

Patronul Craiovei, Mihai Rotaru, a petrecut de Revelion alaturi de fostul atacant al nationalei. La Craiova se speculeaza deja pe marginea subiectului! Mutu e vazut drept un lider al noului val de antrenori din Romania si isi doreste o provocare superioara celei de care are parte acum la tineretul lui Al Wahda. Mutu e de un an si jumatate in Emirate, iar inainte a antrenat-o pentru cateva luni pe FC Voluntari in Liga 1.

Langa Mutu si Rotaru au fost si 3 fotbalisti importanti: fostele vedete ale Craiovei Baluta si Mitrita si actualul mijlocas al alb-albastrilor Cristi Barbut.

Discutia decisiva dintre Piturca si Rotaru in privinta viitorului lor comun va avea loc la revenirea afaceristului din Dubai. Piturca a lasat de inteles ca va pleca de la Oblemenco daca nu vor fi facute transferurile solicitate de el. Craiova e acum pe 4 in Liga 1, la 7 puncte in spatele CFR-ului.