OPINIE / Gabriel Chirea despre Denis Alibec: "Centrul inaintas a murit in zori"

Imbaiat in laude, mangaiat permanent pe crestet si botezat cu mirul supraaprecierii, Denis Alibec este pe care sa devina chintesenta zicalei "s-a nascut talent, dar a <murit> speranta".

Daca, pana la finalul sezonului, nu se schimba nimic spectaculos in atitudinea lui Denis Alibec fata de fotbal, putem concluziona ca atacantul si-a incheiat cariera la 27 de ani, inainte de a incepe cu adevarat sa demonstreze de ce e in stare. Dupa un sezon in care a marcat doar un gol in 15 partide jucate in Liga 1 si a fost mai mult depresiv si accidentat, il vedem pe Alibec devoalat din spatele paravanul laudelor desantate de pana acum: gurmand, tutunar, nevricos, delasator, ostenit, diletant si neadaptat.

Insa, intr-un decor sportiv ca cel din Romania, unde lumea se topeste de admiratie pentru o pasa gresita cu calcaiul, dar nu apreciaza la adevarata valoare o pasa buna cu latul, Alibec se poate considera o victima a propriei credulitati. Multi l-au indemnat sa creada ca un fotbalist adevarat este doar cel care are masina de lux, face fite de diva, incearca sa agate "bombe sexy", se umple de tatuaje, isi injura antrenorul, nu isi respecta colegii, fumeaza in pauza meciurilor, alearga mai putin decat arbitrul de rezerva, face crize de nervi pe teren, nu se dedica profesiei si marcheaza mai mult in jocurile pe calculator decat in meciurile reale.

Nu e doar vina lui Alibec, din moment ce singurul antrenor care l-a inteles cu adevarat si care i-a permis orice nazdravanie, Marius Sumudica, se ghideaza in profesie dupa motto-ul "Daca nu bei, nu fumezi si nu faci pipi in chiuveta, nu esti fotbalist!". Problema e ca la alte echipe, care se respecta cat de cat, precum Inter Milano, Mechelen, Bologna sau FCSB, exista o alta definitie pentru meseria de fotbalist fata de trilogia baut-fumat-urinat a lui Sumudica si atunci Alibec nu intelege ce are lumea asta rea cu el.

Alibec putea sa fie unul dintre marii atacanti ai fotbalului romanesc, dar a ales sa "moara" profesional intr-un campionat modest, cu evolutii de mana a doua, la revarsatul zorilor unei cariere promitatoare.



Autor: Gabriel Chirea