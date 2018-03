Steaua i-a gasit deja inlocuitor lui Alibec! SURPRIZA | E un jucator de la CFR Cluj: anuntul facut de Dica

CFR Cluj - Steaua, derby-ul campionatului, se va juca duminica, ora 20:45.



Inaintea meciului care poate decide viitoare campioana, Nicolae Dica a vorbit despre un jucator de la CFR pe care l-ar dori la echipa sa.

Omrani s-a aflat pe lista lui Gigi Becali in perioada de transferuri din iarna, insa transferul nu s-a mai realizat pentru ca niciunul dintre atacantii din lotul Stelei nu a plecat. In vara, locurile pot sta diferit avand in vedere ca Gigi Becali a anuntat ca Alibec ar putea pleca la finalul sezonului.



"Omrani e un atacant bun pentru campionatul Romaniei, dar noi avem doi atacanti foarte buni. Daca ne pleca unul dintre atacanti l-am fi luat pe Omrani. Vom vedea in vara ce se va intampla, poate va fi un alt antrenor atunci", a declarat Nicolae Dica la DigiSport.