A FOST BLAT!? "I-am dat setul doi, a fost cadoul meu pentru ea!" | Cearta incredibila dintre Simona Halep si Irina Begu de la Madrid

Relatia dintre Simona Halep si Irina Begu nu a functionat mereu la parametri optimi.

Simona Halep o va intalni miercuri in turul secund al turneului de la Roland Garros pe Irina Begu (73 WTA). Va fi a opta confruntare directa intre cele doua jucatoare intr-un meci din cadrul circuitului WTA, pana in prezent Simona Halep obtinand toate cele 7 victorii.

Ultimul duel direct intre Halep si Begu a avut loc in semifinalele intrecerii WTA 250 International de la Praga, unde Simona s-a impus cu dificultate in primul set, la tie-break (2) si cu o mai mare lejeritate in a doua mansa, 6-3.

Cel mai tensionat meci dintre Simona Halep si Irina Begu a avut loc in 2016, in sferturile turneului WTA de la Madrid, partida in timpul careia Simona si Irina s-au certat pe seama indicatiilor oferite de antrenori in timpul meciului si au recurs, in consecinta, la tertipuri precum time-out-uri medicale cerute fara ca in jocul lor sa transpara neajunsuri de ordin fizic. A fost 6-3, 0-6, 6-1 pentru Halep atunci, Simona pierzand unul dintre putinele seturi ale carierei la zero.

"Eu nu sunt nici cea mai buna prietena cu Irina, dar nici nu ne certam si nici nu ne-am certat! Suntem colege de tenis, la fel ca si pana acum, de 10 ani, cu oricine din tenis sunt colega. Nu stiu ce s-a intamplat, eu n-am jignit-o pe Irina cu nimic, doar am glumit cand m-au intrebat de ce am dat setul doi asa usor. Am zis un cadou de Paste, dar am ras si chiar a fost o gluma. Nu a fost cu intentie de jignire. N-am avut nimic cu Irina si n-am jignit-o. Daca asa i s-a transmis, imi pare rau," declara Simona Halep la acea perioada.

"Acum daca ma gandesc la rece, dupa primul joc din al doilea set m-am enervat, nu am mai putut sa imi controlez starea, dar m-am resetat inainte de setul al treilea. Nu am vorbit cu Irina dupa meci, nici la fileu n-am vorbit prea mult. Nu m-au deranjat indicatiile antrenorului ei, doar ca nu am mai auzit pana acum sa se intample asta in timpul meciului. Am jucat cu multe fete, toti antrenorii incurajeaza, dar nu dau sfaturi in timpul meciului. E metoda lor, nu vreau sa comentez nimic, trebuie sa-mi vad de treaba pe teren, nu sa fiu atenta la alte persoane, dar eu am fost bine in primul set si in setul al treilea si asta conteaza", spunea Simona Halep pentru editia tiparita a Gazetei.

"Eu nu fac ceva in plus daca joc cu o romanca, dar nu vreau sa discut sau sa intru intr-un scandal, nu e ok pentru noi sau pentru Romania, nu vreau sa spun mai multe, nu vreau sa iasa scandal sau sa iasa asa ceva. E usor la nervi sa spui ceva, probabil a fost tensionata si de aceea. Sa fie un cadou primit daca ea a spus ca mi-a lasat setul doi... daca vrei un set trebuie sa muncesti, nu aveam cum sa il castig daca nu munceam. Am intrat mai agresiva in teren in setul doi, am luat mingea mai repede si pana la 3-0 s-a jucat, apoi mi-a dat cateva puncte dar... de la a da un set si pana la a castiga un set e cale lunga," afirma Irina Begu pentru Digi.