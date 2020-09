PRIMA REACTIE a Simonei Halep dupa ce a eliminat-o pe Irina Begu si a aflat ca va juca din nou cu Anisimova: "A fost un meci greu, dar abia astept turul urmator!" 

Simona Halep abia asteapta sansa revansei cu Amanda Anisimova.

Simona Halep a acces in al treilea tur al editiei 2020 a turneului de la Roland Garros, dar nu fara a intampina dificultati in partida cu Irina Begu, adjudecata scor 6-3, 6-4. A fost a 16-a victorie consecutiva a Simonei Halep in circuitul WTA si al optulea succes din tot atatea posibile in confruntarile directe cu Irina Begu.

"Sincer sa spun, a fost un meci dificil; l-am simtit foarte greu, mi-am simtit picioarele grele. Irina a jucat foarte bine, iar serva sa a fost puternica. Nu am putut face prea mare lucru la retur, dar ma bucur ca am castigat cu 2-0 la seturi.

Intotdeauna e frumos sa joc aici si abia astept turul urmator. Sper ca sirul de victorii sa continue, dar niciodata nu e usor. Voi infrunta o oponenta puternica, am jucat impotriva ei anul trecut si sper doar ca voi putea juca mai bine de data asta. Voi lupta pentru sansa mea, nu imi va fi usor, dar ma voi bucura de provocare si voi incerca sa fac tot ce depinde de mine pentru a castiga," a declarat Simona Halep pe terenul Suzanne Lenglen imediat dupa incheierea meciului castigat impotriva Irinei Begu in turul 2 al RG 2020, scor 6-3, 6-4.

In turul 3, Simona Halep se va duela taman cu jucatoarea care a eliminat-o in sferturile Roland Garros 2019, Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA).