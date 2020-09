SHOW! | Simona Halep, tenismenii si fotbalul: care au fost verdictele date de numarul 2 WTA referitor la colegii sai din circuit

Simona Halep a evaluat valentele fotbalistice ale colegilor sai din circuitele WTA si ATP.

Calificata in turul 3 la Roland Garros 2020, Simona Halep si-a facut timp sa-si studieze colegii din circuitele WTA si ATP. Mai exact, numarul 2 WTA le-a evaluat calitatile fotbalistice, oferindu-si parerea despre abilitatile Mariei Sharapova, Jelenei Ostapenko si ale lui Andy Murray.

"Buna, sunt Simona Halep si imi place sa joc fotbal. Sunt bucuroasa sa analizez cateva clipuri cu tenismeni jucand fotbal. Eu sunt aici. Nu ma descurc rau! (rade) E parte a incalzirii mele, nu e antrenament, dar imi place sa fac asta (n.r. duble cu mingea)," a relatat Simona Halep in debutul clipului, care a afirmat ca il poate depasi pe Dominic Thiem: "Thiem e grozav cu mingea de tenis, e mult mai bun decat mine, dar pot sa il intrec!"

Simona Halep: "Kasatkina poate sa tina mingea in aer pentru totdeauna!"



"Petra loveste cu capul, oh, eu nu stiu cum sa fac asta. E foarte inalta ca sa aiba calitati fotbalistice, dar se descurca foarte bine, de fapt, imi place. Aici e Maria Sharapova, haideti sa vedem ce talent fotbalistic are. Antrenorul face mai multe, nu atinge mingea prea des, dar se descurca, e bine," a adaugat Halep.

"Kasatkina e una dintre cele mai bune. Vezi, poate sa tina mingea in aer pentru totdeauna. Nu sunt sigura de Jelena Ostapenko, in schimb. Cred ca ii place fotbalul, dar nu prea mult, pentru ca mingea a ajuns in apa. Nu pot sa zic ca e grozava," a mai spus Simona Halep, amuzandu-se de Ostapenko.

"Nu l-am vazut live, dar am auzit ca Andy Murray e foarte bun. In Romania ii spunem tenis cu piciorul, nu stiu cum se spune in engleza, dar puteti vedea ca are abilitati grozave. Preferata mea a fost Kasatkina, fara indoiala, iar la baieti, Andy Murray, pentru ca e mai greu sa joci pe teren, peste fileu, decat sa faci duble cu mingea," a concluzionat Simona Halep, ai carei tenismeni cu valente fotbalistice favoriti sunt, asadar, Daria Kasatkina in circuitul WTA, respectiv Andy Murray, in ATP.

