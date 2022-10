Gabriel Chirea, despre grupa României pentru Euro 2024: "Facilă, în aparență, dar de o dificultate perversă"

Ca să ne calificăm la Europeanul din Germania, trebuie să ne păstrăm nivelul de ambiție, luciditate și efort arătate în meciurile cu Finlanda și Bosnia și Herțegovina. O grupă cu Elveţia, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra nu este cea mai grea din campania de calificare la Euro 2024, dar, în ciuda pronosticurilor optimiste ale oamenilor de fotbal, proiecția pe care o facem privind potențialul adversarilor ne poate costa o calificare la îndemână.

Elveția, calificată la ultimele cinci Cupe Mondiale



Deși România putea da de un cap de serie cu un nume mai greu, ELVEȚIA este o echipă de top a Europei. S-a calificat la ultimele cinci turnee finale de Cupă Mondială (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), ajungând în optimile de finală de trei ori. De asemenea, a fost la Euro 2016 și Euro 2020, la ultima competiție atingând sferturile de finală, și a făcut parte din Liga A a Nations League la toate cele trei ediții, în 2018-2019 ajungând chiar în semifinală.

Cu un joc disciplinat și dinamic și cu jucători de la Manchester City, Arsenal, Chelsea, Valencia, Monaco, Borussia Monchengladbach sau Galatasaray, trupa lui Murat Yakin a câștigat, în ultimul an, împotriva Spaniei (2-1), Portugaliei (1-0) și Cehiei (2-1), a remizat cu Italia (1-1) și le-a distrus pe Lituania (4-0) și Bulgaria (4-0). Elveția va mai juca în acest an un amical cu Ghana (17 noiembrie), apoi va evolua la CM 2022, într-o grupă cu Camerun (24 noiembrie), Brazilia (28 noiembrie) și Serbia (2 decembrie).

Israelul, învins greu chiar și de "Generația de Aur"



Dacă de forța Elveției suntem conștienți, nici celelalte adversare din grupă nu trebuie subestimate. De-a lungul vremii, în confruntările cu ISRAELUL am învins de 14 ori, am pierdut de 5 ori și am remizat de 6 ori. Dar, în singura campanie în care am întâlnit această reprezentativă în meciuri oficiale, pentru calificarea la Euro 1996, "Generația de Aur" a remizat la Tel Aviv (1-1) și a învins la limită (2-1) pe Stadionul "Steaua". În ultimele șase meciuri, toate amicale, am câștigat doar o dată, am remizat o dată și am pierdut de patru ori.

Cu jucători de la Celtic, Fulham, Partizan Belgrad, Real Valladolid, Olympiacos, Feyenoord, Dinamo Moscova, Ludogoreț, Wolfsberger și Hoffenheim sau de la cele mai importante cluburi locale, Maccabi Haifa, Hapoel Tel Aviv și Hapoel Beer Sheva, echipa lui Alon Hazan trebuie tratată cu respect, pentru că are potențial de a încurca orice adversar din această grupă. Cu o singură calificare la turnee finale, la CM 1970, unde a remizat cu Italia și Suedia în faza grupelor, Israelul și-a câștigat lejer grupa cu Islanda, Albania și Rusia (descalificată) și va juca în Liga A a Nations League, ediția 2024-2025.

Kosovo, o echipă cu potențial, redutabilă pe teren propriu



KOSOVO este antrenată de fostul mare mijlocaș francez Alain Giresse, care are o experiență de aproape 20 de ani ca selecționer și a mai pregătit naționalele din Georgia, Gabon, Mali, Senegal și Tunisia. Cu o populație de doar 1.8 milioane de locuitori, kosovarii au un fotbal mult mai bine dezvoltat decât potențialul economic și demografic al țării, cu o națională aflată acum aproape de nivelul celor din Muntenegru sau Macedonia de Nord, care ne-au pus mari probleme în ultimii ani.

"Dardanii" au racolat fotbaliști cu origini albanezo-kosovare, născuți în mai multe state balcanice sau crescuți în fotbalul din țări din Europa de Vest, reușind să închege un lot competitiv, comparabil cu al României, cu jucători de la Galatasaray, Empoli, Torino, Burnley, Zurich, Reims, Young Boys, Mallorca, KS Cracovia, Lille, Fehervar, Hamburg sau Vitesse Arnhem.

"Galben-albaștrii" alcătuiesc o trupă imprevizibilă, cu rezultate oscilând de la înfrângeri cu Georgia (1-2) și Iordania (0-2) la remize cu Elveția (1-1) și Grecia (1-1) și victorii cu Cipru (2-0, 5-1), Irlanda de Nord (3-2) sau Burkina Faso (5-0). În 2022, kosovarii au pierdut pe Fadil Vokrri Stadium din Priștina un singur meci, la limită, 0-1 cu Grecia, și terenul se anunță un câmp de luptă dificil pentru echipe cu soluții ofensive limitate, precum România.

Belarus, scăpată de suspendare, după atacarea Ucrainei



BELARUS a scăpat la limită de suspendarea din competitiile europene pentru naționale și cluburi, după ce aliata Rusiei s-a implicat activ, dar nu oficial, în atacarea Ucrainei, dar și după reprimarea brutală a protestelor interne. Trupa lui Georgy Kondratyev trece printr-o criză de formă, în ultimul an învingând doar Iordania (1-0), India (0-3) și Bahrain (0-1), iar cele mai bune rezultate din meciurile oficiale au fost remizele cu Azerbaidjan (0-0) și Kazahstan (1-1).

Deși lista stranierilor nu e impresionantă, cu jucători selecționați de la Astana, Termalica Nieciecza, FC Khimki, Aris Limassol, Nea Salamina, Neftchi Baku, FC Rostov, Dinamo Tbilisi sau Rubin Kazan, cele mai bune cluburi locale, BATE Borisov, Dinamo Minsk și Shakhtyor Soligorsk, au capacitatea de a furniza jucători utili naționalei "Bielyia kryly". De-a lungul ultimilor 12 ani, Belarus a furnizat surprize uriașe, precum victoriile cu Franța (1-0), Japonia (1-0), Mexic (3-2), Irlanda de Nord (2-1), Norvegia (1-0) sau Grecia (1-0).

Andorra, beneficiară a școlii de fotbal spaniole

În fine, ANDORRA ar trebui să nu ne pună probleme în "dubla" din aceste preliminarii, dar calculele hârtiei sunt relative. Echipa, care are aceleași culori ca ale României și cu jucătorii numiți tot "tricolorii", este antrenată de Koldo Alvarez din 2010 și aduce jucători din ligile inferioare din Spania (Badalona, Villarreal B, Atletico Monzon, San Cristobal, Arnedo, Tamarite, Hellin, Manchego sau Utebo), din Portugalia (Vianense), liga secundă din Bosnia (Rudar Prijedor) sau Malaysia (Kedah Darul Aman), dar și de la cele mai importante cluburi locale, precum UE Santa Coloma, Inter d'Escaldes, Engordany. În acest sezon, CFR Cluj a întâlnit pe Inter d'Escaldes, campioana campionatului andorrez, în turul 2 preliminar al Conference League, dar a întâmpinat dificultăți, remizând în Andorra (1-1) și câștigând în Gruia (3-0), mai muncit decât o arată scorul.

Din septembrie 2021, andorrezii au învins San Marino (2-0), Liechtenstein (2-1, 2-0), au remizat cu Moldova (0-0) și Letonia (1-1) și au pierdut greu cu Ungaria (1-2) și Albania (0-1), ultimele fiind echipe de calibrul României. Până să luăm peste picior fotbaliștii semiprofesioniști ai Andorrei, ar trebui să ne amintim că unii dintre cei mai buni jucători ai Ligii 1 din ultimele sezoane (Jefte Betancor, Andrea Compagno, Rachid Bouhenna, Ely Fernandes, Romario Pires, Cephas Malele, Nasser Chamed, Mike Cestor, Jayson Papeau, Marcelo Lopes etc.), au evoluat în ligile inferioare din Europa de Vest.

Concluzia e că grupa cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra este facilă, în aparență, dar de o dificultate perversă. Ne putem califica chiar de pe primul loc, în condiții deosebite, sau putem avea mari probleme, în funcție de cum vom trata meciurile și de nivelul de adaptare la realitate. Elveția este favorită să ocupe primul loc, dar e un adversar împotriva căruia ne putem desfășura, în timp ce celelalte echipe sunt abordabile, dar practică un joc la hărțuire, care nu ne e pe plac. Avantajul pentru Edi Iordănescu și "tricolori" e că se pare că avem un schelet al echipei și un contur al lotului, față de campaniile trecute de calificare.