OPINIE | UEFA ne-a păcălit cu "Metoda Maradona", iar noi îi aplaudăm pe Becali și Varga pentru că iau praful de pe tobă  

În ultima săptămână, presa, fanii și oamenii de fotbal au făcut mare caz pentru că FCSB și CFR Cluj s-au calificat în grupele celei de-a treia competiții europene ca importanță și ca nivel al premierii. Au lăudat performanța și au anunțat că cele două cluburi "și-au asigurat bugetul", dar nu au calculat că fiecare a cheltuit aproximativ 15-20 de milioane de euro pentru a câștiga 4-5, posibil, 6-7 milioane de euro.

Toți par să uite că am fost înlăturați total din Champions League, apoi din Europa League, am fost deposedați de finanțări de zeci de milioane de euro, pierzând contactul cu fotbalul înalt pentru următorii 5-10 ani. Participarea în principala competiție europeană a fost acaparată de 4-5 țări, din cele 55 de asociații membre ale UEFA, care trimit 4-5 echipe în fiecare an în grupele Ligii. În contrapartidă, cluburile din țări precum România, Bulgaria, Polonia, Serbia sau Ungaria se mulțumesc cu firimituri sau se bat cu pumnii în piept dacă se califică în grupele Champions League, o dată la 3-4 ani.

Champions League, adică LIGA CAMPIONILOR, a ajuns să fie terenul de joacă pentru un posibil loc 5 sau chiar mai jos din campionatele Angliei, Spaniei sau Germaniei, dacă acestea câștigă Europa League. Decalajul financiar între cele mai bogate campionate europene și cele central și est-europene a ajuns atât de pronunțat, încât trofeul Cupei Campionilor Europeni a fost cucerit ultima dată de o echipă din partea săracă a continentului în 1991, de către Steaua Roșie Belgrad. De atunci, după rebrănduirea în Champions League, trofeul a fost apanajul bogaților, respectiv al Spaniei (12), Angliei (6), Italiei (5), Germaniei (4), Franței (1), Olandei (1) sau Portugaliei (1).

Toată lumea pleacă de la premiza că țările din vestul Europei merită să intre direct grupele în Champions League și Europa League, pentru că "investesc mult". Dar peste mijlocul Europei s-a lăsat o Cortină de Fier, care va fi greu de demolat. Este o situație de analizat dacă fanii din țările est-europene ar trebui să finanțeze prin drepturi tv sau merchandising cluburi din alte țări, în timp ce echipele pe care le susțin se mulțumesc cu mărunțiș și sunt condamnate la mediocritate.

Sau dacă oligarhii și prinții petrodolarilor ar mai investi în aceste cluburi, dar ar trebui să joace în fiecare sezon trei tururi preliminare plus play-off, așa cum se întâmplă cu echipele românești. Practic, s-a creat un cerc vicios din care fotbalul românesc nu poate scăpa mai devreme de un deceniu, dacă nu beneficiază de finanțare consistentă, de multe ori din surse nu tocmai morale sau legale, așa cum se întâmplă la cele mai puternice echipe din Austria, Croația, Ucraina, Rusia, Cehia, Serbia sau Ungaria.

În plus, nimeni nu sesizează că federațiile de la locul 15 în jos din clasamentul UEFA Country Ranking, adică începând cu Cehia, în cazul anului 2022, și-au trădat interesele prea ușor. Dacă UEFA are interes ca locul patru din Anglia, Germania, Italia sau Germania să joace și să facă audiență, asociațiile naționale ar trebui să aibă grijă, în primul rând, de propriile cluburi și de viitorul financiar al fotbalului pe care îl reprezintă. Care a fost argumentul ca FRF să accepte ca echipa campioană a României să nu mai fie calificată direct în grupele Champions League e greu de justificat.

Fără cele 20-30-40 de milioane de euro din Champions League e greu să transferăm și să plătim salarii pentru fotbaliști de la Corinthians, River Plate, Penarol Montevideo sau Partizan Belgrad, de exemplu. Cu jucători liberi de contract și cu salarii pe care avem dificultăți să le plătim avem șanse infime să revenim în topul fotbalului european. Nu ai cum să ții pasul cu Chelsea, Manchester City, PSG sau alte asemenea cluburi, care primesc anual zeci de milioane de euro din participarea în cupele europene, apoi sunt lăsate să-și bată joc de fair play-ul financiar.

UEFA ne-a păcălit cu Metoda Maradona*, ne-am dus pe fenta birocraților de la Nyon ca ultimii fraieri. După ce ne-a tras pe sfoară că cele mai bogate cluburi vor să-și facă propria competiție, Super Liga Europei, am acceptat singuri să căutăm prin tomberoanele bogaților. O țară de 20 de milioane de locuitori, în care fotbalul e aproape o religie, nu a mai avut o echipă calificată în grupele Champions League din 2013, când FCSB termina pe ultimul loc într-o grupă cu Chelsea, Schalke și FC Basel. Și, în condițiile actuale, probabill că nu vom mai ajunge în grupele Ligii pentru următorii 10 ani. Apoi ne mai mirăm că nu îl descoperim pe "Noul Hagi" într-un meci Farul - Mioveni sau că naționala nu a mai fost la Cupa Mondială din 1998.



* Metoda Maradona este numele unei înșelătorii care a proliferat în România anilor '90, dar care continuă să fie utilizată cu succes și în zilele noastre. Poartă numele starul argentinian, ca o paralela între modul în care Maradona dribla adversarii și felul în care escrocii sustrag banii victimelor. Conform acestei metode de înșelăciune, infractorii se dădeau polițiști, le cereau portofelele turiștilor străini și îi deposedau de banii din ele. Sau se dădeau valutiști, ofereau un curs valutar mai bun decât la bănci sau la casele de schimb valutar, dar clienții erau păcăliți cu teancuri de decupaje din ziare, după ce li se număra în față bani reali.



Text și foto - Gabriel Chirea, contributor Sport.ro