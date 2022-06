OPINIE | Bucurie românescă, după superbele victorii ale lui Popovici. Nu vedem pădurea lipsă de un stejar maiestuos

În timp ce fanii români se bucură cu un entuziasm bolnăvicios pentru că David Popovici a câștigat în mod spectaculos două medalii de aur la Campionatele Mondiale de Natație din Ungaria și politicienii râd în barbă pentru că noul star din înot "i-a umilit pe unguri la ei acasă", ei pierd din vedere imaginea de ansamblu dată de această competiție.

Sportul este finanțat și gândit diferit în cele două țări, maghiarii preferând să investească mai ales în lucrări de infrastructură și să încurajeze sportul de masă, în timp ce în România se bagă bani mulți în cluburi aflate în subordinea primăriilor, consiliilor județene sau a altor instituții ale statului, dar bugetele se cheltuie în mare parte pe salarii, multe plătite sportivilor străini.

Victoriile entuziasmante ale lui David Popovici au produs valuri de bucurie și laude în România, el fiind felicitat de numoroși oameni politici, de la președintele Klaus Iohannis și prim-ministrul Nicolae Ciucă la Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului, dar contribuția clasei politice este mai degrabă nocivă asupra sportului românesc, iar o strategie pe termen lung se lasă așteptată de 32 de ani. În timp ce delegația noastră a trimis doar patru sportivi la competiția găzduită de țara vecină (Robert Glință - 100 m și 50 m spate / David Popovici - 100 m și 200 m liber / Constantin Popovici și Angelica Muscalu - sărituri), Ungaria a avut la start nu mai puțin de 75 de înotători, printre care echipele de polo masculină și feminină!

De asemenea, în timp ce România are doar două bazine omologate olimpic, ambele în Bucureşti, în Budapesta se găsesc zeci de bazine la dimensiuni de competiție, iar Duna Arena, locația dedicată special întrecerilor acvatice, are o capacitate de până la 8.000 de locuri și a găzduit peste 15 competiții internaționale, în ultimii cinci ani. Guvernul de la Budapesta a reînnoit aproape complet infrastructura sportivă lăsată moștenire de regimul comunist și vrea să organizeze Jocurile Olimpice din 2032. Între timp, Guvernul României și Primăria Capitalei se chinuie de zece ani să construiască o nouă sală polivalentă, să modernizeze patinoarul "Mihai Flamaropol", la care lucrările au fost fost abandonate de patru ani, să ridice o nouă arenă de tenis și să încropească un studiul de prefezabilitate pentru construcția unui bazin de mari dimensiuni de înot.

Între timp, la Budapesta există deja trei săli polivalente de mare capacitate (MVM Done, Papp Laszlo Sports Arena, SYMA Sports and Conference Centre), mai multe patinoare, stadioanele Pușkaș Arena (67.000 locuri / 2019) și Ferencvaros Stadion (22.000 locuri / 2014), plus alte șase stadioane peste 5.000 de locuri, o arenă de atletism în construcție de 36.000 de locuri, circuitul de Formula 1 Hungaroring, aflat la 20km de Capitala țării, și alte zeci de locații dedicate diverselor sporturi, de la tir și scrimă la canotaj și tenis. Budapesta organizează Tennis Classics și Hungarian Open (ATP 250), care a înlocuit chiar turneul bucureștean BRD Năstase Țiriac Trophy. Și acestea doar în capitală, modelul fiind multiplicat în majoritatea orașelor maghiare.

În plus, guvernul maghiar a început să câștige lupta cu Bucureștiul chiar și în sportul românesc, acolo unde, în ultimul an, Sepsi OSK Sf. Gheorghe a câștigat Cupa României la fotbal masculin, FK Csikszereda Miercurea Ciuc a luat Cupa României Elite U19, după o finală cu Sepsi OSK, și a devenit campioană națională, după ce a învins cu 3-0 pe "U" Cluj, în ultimul act al Ligii Elitelor U19. Sport Club Miercurea Ciuc a câştigat titlul de campioană a României la hochei pe gheaţă, după ce a învins-o pe ACSH Gheorgheni, Sepsi Sf. Gheorghe este campioana României la baschet feminin, iar ACS Odorheiu Secuiesc a luat medalia de bronz în campionatul de futsal.

În Liga 1 feminină de fotbal activează Vasas Femina FC Szekelyudvarhely și Ladies Târgu Mureș, FK Csiksereda Miercurea Ciuc a promovat recent în prima divizie, în timp ce la campioana Universitatea Olimpia Cluj multe dintre junioarele care vin din urmă sunt de etnie maghiară. Cea mai de succes echipă de ciclism este Team Novak, patronată chiar de ministrul Sportului, singura din România aflată la nivelul UCI Continental Team. Miercurea Ciuc și Sf. Gheorghe sunt singurele localități din România, care au sub 60.000 de locuitori, dar vor avea stadioane, bazine de înot și patinoare moderne, începând din 2024.

Pe David Popovici și pe zecile de alți potențiali campioni, care se pierd în drumul spre medalii, din cauza lipsei infrastructurii necesare sportului de performanță și de masă, dar și a lipsei de interes și a incompetenței oficialilor care ar trebui să-i sprijine, nu îi ajută prea mult laudele sporadice de pe Facebook sau pozele făcute cu politicieni. Ar ajuta niște fonduri investite cu cap și alcătuirea unei strategii pentru sport, care se lasă așteptată de peste 30 de ani. Probabil, interesul pentru problemele cu care Popovici se confruntă și planurile pentru o strategie sănătoasă în privința natației românești se vor estompa, până la următoarele medalii câștigate de tânărul campion mondial.

TEXT - GABRIEL CHIREA, CONTRIBUTOR SPORT.RO

Foto - @frnpm