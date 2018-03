11 concluzii dupa PSG – Real Madrid 1-2. Ion Alexandru, despre eliminarea echipei care a investit 400 de milioane pe doi jucatori

Ion Alexandru a tras 11 concluzii dupa PSG 1-2 Real Madrid

Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

1. Realul a fost ajutata in tur si a facut, in ziua in care a implinit 116 ani, o demonstratie de fotbal la Paris in fata unei echipe fara vlaga si idei.

2. Degeaba dai 400 de milioane pe Neymar si Mbappe, daca tu joci in cel mai important meci al sezonului cu Thiago Motta.

3. Cristiano Ronaldo continua cursa catre un nou trofeu – a dat gol in fiecare meci din acest sezon din Champions League.

4. Unai Emery a iesit in acest sezon inaintea Sevillei. Spaniolul nu are anvergura pe care si-o doresc seicii indragostiti de Paris si va pleca in vara.

Continuarea pe ionalexandru.ro