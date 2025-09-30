SPECIAL Cum s-a descurcat Louis Munteanu la revenirea printre titularii CFR-ului după o lună de pauză

Cum s-a descurcat Louis Munteanu la revenirea printre titularii CFR-ului după o lună de pauză
Louis Munteanu (23 de ani) s-a întors în echipa de start a CFR-ului în derby-ul terminat la egalitate cu U Cluj, 2-2, luni seară.

CFR Cluj U Cluj Superliga louis munteanu
Golgheterul vicecampioanei a petrecut 88 de minute pe teren și a avut o singură ocazie de a marca în prelungirile primei reprize. Dar semnalele transmise pot fi interpretate drept sănătoase.

În termeni generali, despre Louis Munteanu, accidentat la națională înaintea amicalului cu Canada, se poate spune că a revenit cu poftă de joc. A alergat mult, s-a implicat în prestația echipei sale, a fost de multe ori omul care a încercat să lege jocul în treimea adversă, dar, așa cum s-a întâmplat în ultimele 11 meciuri pe care le-a jucat, realizările i-au lipsit.

Louis Munteanu, o mare ocazie în 88 de minute

Meciul lui Louis Munteanu poate fi împărțit în trei: perioada de până la marcarea golului de către CFR, cea în care echipa sa a condus și a avut spații pe contraatac și cea în care el și colegii lui au atacat din nou pozițional în căutarea golului egalizator sau al victoriei. În niciuna dintre ele nu a arătat ca goleadorul ediției trecute, vizibil afectat de pauzele dese luate în ultima perioadă și de lipsa ritmului competițional.

Produsul de export al lui Neluțu Varga a început derby-ul cu o execuție pretențioasă la o fază la care se afla oricum în ofsaid, l-a continuat cu multe dueluri pierdute în fața stoperilor Cisse și Cristea și cu o fază petrecută în minutul 32 în care a țâșnit perfect pe contraatac și a fost privat de o mare ocazie de o pasă trimisă prea tare de Andrei Cordea.

Momentul său de glorie putea apărea în primul minut de prelungiri al primei reprize, când a dejucat excelent pasul la ofsaid făcut târziu de Cisse, a primit un balon perfect de la Djokovic și a rămas singur cu Gertmonas. A înaintat calm, și-a pregătit finalizarea, a ales un șut în forță pe care a vrut să-l trimită sub bară, o execuție plasată puțin prea jos față de scopul său, care i-a permis lui Gertmonas să respingă cu brațul drept.

A fost singura fază în care putea apărea pe tabelă, petrecându-și restul partidei prea departe de poarta adversă și fără mingi de calitate din partea mijlocașilor centrali. 

Primește un plus pentru efortul depus și încercările dese de a intra în combinație, deși pare că nu a legat încă relații sănătoase de joc cu noii colegi din linia ofensivă, Cordea și Biliboc. Perspectiva e însă bună și, în mod normal, vârful de 23 de ani va arăta din ce în ce mai bine pe măsură ce va câștiga la capitolul fizic și va marca golul sau golurile care să deblocheze un sezon cenușiu.

Statisticile lui Louis Munteanu cu U Cluj

• 1 șut pe poartă

• 39 de atingeri

• 4 atingeri în careul advers

• 2 driblinguri încercate, 1 dribling reușit

• 2 ofsaiduri

• 27 de pase încercate, 19 pase reușite

• 11 dueluri, 4 dueluri câștigate

