Golgheterul vicecampioanei a petrecut 88 de minute pe teren și a avut o singură ocazie de a marca în prelungirile primei reprize. Dar semnalele transmise pot fi interpretate drept sănătoase.

În termeni generali, despre Louis Munteanu, accidentat la națională înaintea amicalului cu Canada, se poate spune că a revenit cu poftă de joc. A alergat mult, s-a implicat în prestația echipei sale, a fost de multe ori omul care a încercat să lege jocul în treimea adversă, dar, așa cum s-a întâmplat în ultimele 11 meciuri pe care le-a jucat, realizările i-au lipsit.

Louis Munteanu, o mare ocazie în 88 de minute

Meciul lui Louis Munteanu poate fi împărțit în trei: perioada de până la marcarea golului de către CFR, cea în care echipa sa a condus și a avut spații pe contraatac și cea în care el și colegii lui au atacat din nou pozițional în căutarea golului egalizator sau al victoriei. În niciuna dintre ele nu a arătat ca goleadorul ediției trecute, vizibil afectat de pauzele dese luate în ultima perioadă și de lipsa ritmului competițional.

Produsul de export al lui Neluțu Varga a început derby-ul cu o execuție pretențioasă la o fază la care se afla oricum în ofsaid, l-a continuat cu multe dueluri pierdute în fața stoperilor Cisse și Cristea și cu o fază petrecută în minutul 32 în care a țâșnit perfect pe contraatac și a fost privat de o mare ocazie de o pasă trimisă prea tare de Andrei Cordea.

Momentul său de glorie putea apărea în primul minut de prelungiri al primei reprize, când a dejucat excelent pasul la ofsaid făcut târziu de Cisse, a primit un balon perfect de la Djokovic și a rămas singur cu Gertmonas. A înaintat calm, și-a pregătit finalizarea, a ales un șut în forță pe care a vrut să-l trimită sub bară, o execuție plasată puțin prea jos față de scopul său, care i-a permis lui Gertmonas să respingă cu brațul drept.

A fost singura fază în care putea apărea pe tabelă, petrecându-și restul partidei prea departe de poarta adversă și fără mingi de calitate din partea mijlocașilor centrali.

