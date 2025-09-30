În momentul în care a învins Poli Iași, în barajul de promovare / menținere, în luna mai, mulți au pronosticat că Metaloglobus, printre cele mai mari suprize din fotbalul nostru intern din ultimii ani, va și retrograda, după sezonul 2025-2026.

Acum, la cinci luni de la acel succes imens al bucureștenilor, s-au adeverit cele mai pesimiste scenarii, în ceea ce privește parcursul lor din Superliga noastră! Pentru că, după plecarea lui Ianis Zicu, sub comanda căruia s-a obținut promovarea, Metaloglobus s-a transformat în „porumbelul păcii“. Adică, o formație care nu bate pe nimeni!

În cele 11 runde de până acum, elevii lui Mihai Teja (foto) au înregistrat 0 victorii, 3 egaluri și 8 înfrângeri. Golaverajul? Catastrofal: 10-23! Cu precizarea că și cealaltă nou-promovată, Csikszereda, e tot zero, la capitolul victoriilor din campionat. Consolarea ciucanilor e că au două puncte în plus, față de Metaloglobus, dar și un golaveraj mai bun: „doar“ -12!

Doar Petrolul și echipele depunctate au stat mai prost

De când avem sistemul cu play-off și cu play-out, în campionatul nostru au ajuns multe „epave“ fotbalistice. Dar a existat o singură echipă cu mai puține puncte, comparativ cu Metaloglobus, în momentul de față. Vorbim despre Petrolul Ploiești, care a „reușit“ să strângă doar două puncte, în 11 etape, acum zece ani.

Un caz aparte le-a avut în prim-plan pe Gaz Metan Mediaș, în 2021-2022, și pe ACS Poli Timișoara, în 2016-2017. Ambele formații aveau punctaj în minus, după primele 11 etape, deși câștigaseră meciuri pe teren. Explicația? Din cauza datoriilor, cele două grupări au fost depunctate, munca fotbaliștilor fiind irosită de conducere.

Revenind la Metaloglobus, la cum arată echipa lui Mihai Teja acum, salvarea de la retrogradare ține de un miracol fotbalistic!

Iată alte echipe care s-au „lipit“ de ultimul loc al clasamentului, în anii trecuți, după 11 etape:

*2024-2025: Gloria Buzău (10 puncte)

*2023-2024: FC Botoșani (6 puncte, fără victorie)

*2022-2023: Chindia (4 puncte, fără victorie)

*2021-2022: Gaz Metan (-2 puncte)

*2020-2021: Astra (8 puncte)

*2019-2020: FC Voluntari (5 puncte)

*2018-2019: FC Voluntari (5 puncte, fără victorie)

*2017-2018: Juventus București (3 puncte, fără victorie)

*2016-2017: ACS Poli Timișoara (-13 puncte)

*2015-2016: Petrolul (2 puncte, fără victorie)

