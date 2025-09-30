VIDEO Galatasaray – Liverpool, în „infern“: ce s-a întâmplat în fața hotelului englezilor, incredibil

Galatasaray &ndash; Liverpool, &icirc;n &bdquo;infern&ldquo;: ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n fața hotelului englezilor, incredibil Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partida de la Istanbul, diseară (ora 22.00), le-a oferit fanaticilor suporteri turci un nou prilej de a ieși, din nou, la rampă, înaintea unui meci important.

TAGS:
GalatasarayLiverpoolIstanbul

La Istanbul, jucătorii lui Liverpool au fost treziţi, în noaptea de luni spre marţi, de artificiile fanilor Galatasaray în faţa hotelului lor!

Potrivit news.ro, somnul jucătorilor de la Liverpool a fost brusc întrerupt, în jurul orei 3 dimineaţa. În faţa hotelului echipei engleze, suporterii Galatasaray s-au adunat şi au dat drumul la focurile de artificii.

Drept urmare, Isak, Salah, Wirtz şi colegii lor s-au trezit, în mijlocul nopţii, confruntaţi cu atmosfera electrizantă care îi aşteaptă, diseară (ora 22.00), la Rams Park.

Fanii turci, cunoscuţi pentru cântecele şi torțele lor, au vrut, în mod clar, să lase o impresie puternică, înaintea confruntării cu Liverpool.

Pe plan sportiv, Liverpool va trebui să facă faţă şi unor absenţe importante. Giovanni Leoni va fi indisponibil pentru câteva luni din cauza unei leziuni la ligamentul încrucişat anterior, în timp ce Federico Chiesa, care a marcat golul egalizator în meciul cu Crystal Palace sâmbătă, nu a călătorit cu echipa.

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premii mai mari la Loteria Română. Jucătorii care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani
Premii mai mari la Loteria Rom&acirc;nă. Jucătorii care ghicesc trei numere vor c&acirc;știga mai mulți bani
ARTICOLE PE SUBIECT
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
Un fost star de la Liverpool dezvăluie strategia riscantă pusă la cale de club: Nu vor fi &icirc;nlocuiți la indigo!
Un fost star de la Liverpool dezvăluie strategia riscantă pusă la cale de club: "Nu vor fi înlocuiți la indigo!"
ULTIMELE STIRI
Jayson Papeau revine &icirc;n Superligă: &rdquo;A semnat, totul e parafat&rdquo;
Jayson Papeau revine în Superligă: ”A semnat, totul e parafat”
Federația a făcut anunțul! La 42 de ani, a fost convocat la echipa națională de fotbal
Federația a făcut anunțul! La 42 de ani, a fost convocat la echipa națională de fotbal
Adrian Porumboiu revine &icirc;n fotbal! E gata să bage bani la o echipă din Superligă: &rdquo;M-aș bucura&rdquo;
Adrian Porumboiu revine în fotbal! E gata să bage bani la o echipă din Superligă: ”M-aș bucura”
Etapa a 11-a din Superligă | Groapa de gunoi din care ies la suprafață Botoșani, Slobozia și Argeș
Etapa a 11-a din Superligă | Groapa de gunoi din care ies la suprafață Botoșani, Slobozia și Argeș
&bdquo;Cine s-ar preta pentru un rol de antrenor bun &icirc;n tenis, Federer, Djokovic sau Nadal?&rdquo; Răspunsul oferit de Cezar Crețu la Poveștile Sport.ro
„Cine s-ar preta pentru un rol de antrenor bun în tenis, Federer, Djokovic sau Nadal?” Răspunsul oferit de Cezar Crețu la Poveștile Sport.ro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!

Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!

Reghecampf, &bdquo;sf&acirc;șiat&ldquo;: &bdquo;Afară cu el. Acum!&ldquo;. Poza care circulă &icirc;n Sudan arată furia fanilor

Reghecampf, „sfâșiat“: „Afară cu el. Acum!“. Poza care circulă în Sudan arată furia fanilor

Metaloglobus &ndash; FC Botoșani, de r&acirc;sul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV

Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: &rdquo;Poate a semnat cu altcineva!&rdquo;

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: ”Poate a semnat cu altcineva!”

&bdquo;Reghe&ldquo; caută evadarea: ce se &icirc;nt&acirc;mplă, &icirc;n Sudan, &icirc;ngrozește planeta

„Reghe“ caută evadarea: ce se întâmplă, în Sudan, îngrozește planeta

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: &rdquo;Tu ești negru la față!&rdquo;

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: ”Tu ești negru la față!”



Recomandarile redactiei
Jayson Papeau revine &icirc;n Superligă: &rdquo;A semnat, totul e parafat&rdquo;
Jayson Papeau revine în Superligă: ”A semnat, totul e parafat”
Adrian Porumboiu revine &icirc;n fotbal! E gata să bage bani la o echipă din Superligă: &rdquo;M-aș bucura&rdquo;
Adrian Porumboiu revine în fotbal! E gata să bage bani la o echipă din Superligă: ”M-aș bucura”
Etapa a 11-a din Superligă | Groapa de gunoi din care ies la suprafață Botoșani, Slobozia și Argeș
Etapa a 11-a din Superligă | Groapa de gunoi din care ies la suprafață Botoșani, Slobozia și Argeș
Federația a făcut anunțul! La 42 de ani, a fost convocat la echipa națională de fotbal
Federația a făcut anunțul! La 42 de ani, a fost convocat la echipa națională de fotbal
Singurul fotbalist care l-a depășit pe Nicoliță la testele fizice este antrenor de juniori &icirc;n Spania!
Singurul fotbalist care l-a depășit pe Nicoliță la testele fizice este antrenor de juniori în Spania!
Alte subiecte de interes
Ioan Becali a confirmat! Echipa la care poate ajunge internaționalul rom&acirc;n: &rdquo;Acolo poți să te afirmi!&rdquo;
Ioan Becali a confirmat! Echipa la care poate ajunge internaționalul român: ”Acolo poți să te afirmi!”
Destinație neașteptată pentru Alexandru Cic&acirc;ldău: &rdquo;Au făcut oferta oficială!&rdquo;
Destinație neașteptată pentru Alexandru Cicâldău: ”Au făcut oferta oficială!”
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mai ceva ca la Galatasaray - Fenerbahce! Cine este omul care l-a &icirc;nvins de 3 ori la r&acirc;nd pe temutul Recep Tayyip Erdogan
Mai ceva ca la Galatasaray - Fenerbahce! Cine este omul care l-a învins de 3 ori la rând pe temutul Recep Tayyip Erdogan
Alertă &icirc;n Istanbul &icirc;nainte de finala Champions League! Incendiu &icirc;n apropierea stadionului, care a fost acoperit de fum negru&nbsp;
Alertă în Istanbul înainte de finala Champions League! Incendiu în apropierea stadionului, care a fost acoperit de fum negru 
CITESTE SI
Cel mai mare asigurător bulgar, interzis &icirc;n Rom&acirc;nia. ASF nu &icirc;i mai permite să &icirc;ncheie noi polițe de la 1 octombrie

stirileprotv Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Călin Georgescu susține că Simion a fost &bdquo;protejatul lui&rdquo;, nu partener: &bdquo;S-a maturizat, dar mai are multe de făcut&rdquo;

stirileprotv Călin Georgescu susține că Simion a fost „protejatul lui”, nu partener: „S-a maturizat, dar mai are multe de făcut”

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!