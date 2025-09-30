La Istanbul, jucătorii lui Liverpool au fost treziţi, în noaptea de luni spre marţi, de artificiile fanilor Galatasaray în faţa hotelului lor!

Potrivit news.ro, somnul jucătorilor de la Liverpool a fost brusc întrerupt, în jurul orei 3 dimineaţa. În faţa hotelului echipei engleze, suporterii Galatasaray s-au adunat şi au dat drumul la focurile de artificii.

Drept urmare, Isak, Salah, Wirtz şi colegii lor s-au trezit, în mijlocul nopţii, confruntaţi cu atmosfera electrizantă care îi aşteaptă, diseară (ora 22.00), la Rams Park.

