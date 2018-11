DINAMO - FCSB | Exercitiu de imaginatie inainte de Derby: Ar putea Gigi Becali sa cumpere Dinamo?

Ionut Negoita incearca sa vanda clubul de mai multi ani si vrea in schimbul acestuia 8 milioane de euro.

In 2013, afaceristul Ionut Negoita a preluat Dinamo si a anuntat, doi ani mai tarziu, dupa iesirea clubului din insolventa, ca nu poate sustine singur echipa la un nivel la care sa-si propuna obiective prea indraznete. De-a lungul ultimilor ani, el s-ar fi aflat in negocieri cu miliardari din tarile arabe, Asia si cu un fond de investitii din Marea Britanie, ultimele informatii fiind ca s-ar afla in discutii avansate cu Akis Mantzios, consilierul pe probleme de sport al miliardarului grec Konstantinos Tsakiris, care ar fi fost prezent la meciul disputat de Dinamo la Voluntari. Tsakiris are 47 de ani, o avere estimata la un miliard de euro si a fost patronul echipei Panionios Atena in perioada 2006-2011.

Gigi Becali a pierdut marca "Steaua" si este haituit de juristul Florin Talpan si de MApN prin salile de tribunal, latifundiarul pierzand procese pe banda rulanta, in cel mai important cerandu-i-se despagubiri in valoare de aproximativ 37 milioane euro pentru folosirea ilegala a marcii timp de mai bine de un deceniu. Pierderea acestui proces ar insemna automat intrarea FCSB-ului in faliment, varianta pentru care Becali s-a pregatit prin tatonari la Metaloglobus Bucuresti (Liga 2), unde este prieten cu finantatorul, un om de afaceri din Siria, dar si prin preluarea neoficiala a echipei Academica Clinceni, aflata in Liga 2, prin intermediul nepotului sau Vasile Geambazi.

Cumpararea lui Dinamo ar putea parea o afacere buna pentru Becali, in conditiile in care cei 8 milioane de euro ceruti de Negoita reprezinta doar o treime din valoarea actuala a lotului FCSB-ului, latifundiarul din Pipera are o avere estimata de revistele cu profil economic la 400-500 milioane de euro, iar in copilarie a simpatizat cu "ros-albii", fiind chiar junior al lui Dinamo pentru o foarte scurta perioada de timp. De altfel, achizitia ar aduce la pachet un loc in Liga 1, un club curat din punct de vedere al balantei contabile, un lot decent de jucatori, o academie aflata intre primele 5 din Romania, un numar imens de suporteri (estimat la 1,3 - 1,6 milioane la nivel national) si cea mai mare si mai bine organizata galerie din Romania.

In contrapartida, preluarea clubului rival i-ar aduce lui Becali alte batai de cap. Exista probleme cu iesirea clubului din insolventa, iar fostul actionar majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a fost trimis in judecata, la finalul anului 2017, pentru comiterea infractiunii de complicitate la bancruta frauduloasa in aceasta chestiune. De altfel, pe fondul acestui proces, Negoita a cedat clubul, cel putin in acte, catre administratorul firmei care a platit datoria de 2 milioane de euro pe care acesta o avea catre Nicolae Badea. De asemenea, nu se cunosc raporturile dintre clubul din Liga 1 (FC Dinamo 1948 SA), cel al lui Nicolae Badea din Liga 4 (ACS FC Dinamo) si CS Dinamo, clubul finantat si administrat de MAI, in conditiile in care Badea detine inca marca "Fotbal Club Dinamo Bucuresti" (sigla, culori, denumire, dreptul de uzufruct asupra stadionului), aceasta fiind inregistrata pe plan intern si international pana la finalul anului 2019 si fiind doar cedata pentru folosinta gruparii din prima divizie.

Desi suma este una modica pentru Becali, acesta s-ar putea gasi, raportandu-se la MAI si la marca, in cazul ipotetic al cumpararii clubului Dinamo de la Ionut Negoita, in aceeasi situatie in care se afla acum vis-a-vis de MApN si marca "Steaua". Becali, care pare sa fi suparat prin declaratiile si actiunile sale niste forte politico-administrative puternice, care par sa fi pus in miscare niste procese de anihilare a clubului sau, s-ar gasi in situatia de a detine un loc in Liga 1, un buget consistent, un lot foarte bun de jucatori (combinatia FCSB - Dinamo Negoita), un grup mare de suporteri stelisti si dinamovisti (nu se stie insa cum s-ar putea intelege acestia si cati ar mai ramane alaturi de noul club hibrid) si o academie combinata performanta. In schimb ar pierde coeficientul UEFA, nu ar avea un stadion propriu pe care sa-si joace meciurile si ar trebui sa isi rebranduiasca rapid echipa.

Asa ca suporterii lui Dinamo pot sa stea linistiti, nu e logic ca Becali sa faca o oferta pentru Dinamo. In schimb, in cazul in care acesta pierde procesul cu MApN si va fi nevoit sa plateasca imensele despagubiri, cu cei 8 milioane de euro va putea sa-si construiasca propria arena, sa finanteze promovarea rapida a clubului din Clinceni in Liga 1 si sa-si rebranduiasca noul club in Fotbal Club Bucuresti, o denumirea care a mai aparut in discutie si in cazul explicarii acronimului "FCSB". Din punct de vedere juridic si financiar, nu este rentabil si viabil pentru Becali sa faca o oferta pentru a cumpara Dinamo.