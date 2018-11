DINAMO - FCSB | Dan Alexa nu da nicio sansa echipei lui Rednic: "Sunt sanse mai mari ca Steaua sa ia titlu decat sa intre Dinamo in play-off!"

Dinamo - FCSB se joaca duminica, ora 21:00.

Dan Alexa, fost capitan la Dinamo, surprinde inainte de marele derby de duminica. Cel supranumit "Chirurgul" pe vremea cand era unul dintre jucatorii de baza din "Stefan cel Mare" este de parere ca Dinamo are sanse foarte mici sa prinda play-off-ul in acest sezon.



"Cred ca e mai usor sa ia Steaua titlu, decat sa ajunga Dinamo in play-off. Desi o vad pe CFR favorita la campionat! Dinamo a pierdut foarte multe puncte, are doar 16 si e nevoie de 40-41 ca sa ajunga in play-off. Si mai sunt 12 meciuri... Este foarte greu sa aiba un parcurs aproape perfect. Degeaba au venit jucatori cu CV daca ei n-au mai jucat de nu stiu cat timp si nu sunt pregatiti", a declarat Dan Alexa pentru GazetaSporturilor.

Dinamo este in acest moment pe locul 9 in clasament, cu 16 puncte. Cu o victorie in derby-ul cu FCSB, Dinamo s-ar apropia de zona de play-off.

Dan Alexa a declarat inainte de numirea lui Rednic ca Dinamo va mai castiga titlul in Liga 1 doar cand va veni el antrenor in "Stefan cel Mare".