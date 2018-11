DINAMO - FCSB | Echipa de locul 9, galerie de locul 1! Dinamovistii pregatesc "spectacolul total" la derby, presedintele Alexandru David a anuntat cati oameni vor fi la meci

Dinamo si FCSB se intalnesc din nou pe National Arena, in etapa a doua a returului. "Cainii" cauta sa renasca dupa rusinea traita in aceasta toamna la meciul cu Miercurea Ciuc si ii cheama pe fani alaturi de ei.

Dinamo e inca intr-o situatie complicata in clasament. Pe locul 9, echipa lui Mircea Rednic are nevoie de puncte ca de aer pentru a mai spera la Play Off. De cealalta parte, FCSB-ul lui Dica a ramas din nou in urma CFR-ului si trebuie sa castige pentru a tine contactul cu actuala campioana.

Alexandru David, presedintele lui Dinamo, spune ca Dinamo se poate impune si cu ajutorul fanilor, pe care ii asteapta in numar cat mai mare pe National Arena. Potrivit oficialului dinamovist, alb-rosii asteapta macar 25.000 de suporteri la meci.

Alexandru David mai anunta ca "PCH pregateste din nou un adevarat spectacol".

"E o dimineata mai buna, asteptam dimineata zilei de luni, care speram sa fie foarte buna!

Din nefericire, asta este situatia pe National Arena. Nu tine de noi. Pana la urma, nu cred ca e o chestiune atat de complicata sa reusesti sa intretii un gazon. Si o spun si din proprie experienta, uitati-va la gazonul din Stefan cel Mare, unde noi suntem doar chiriasi, dar il pastram in cele mai bune conditii.

Trebuie sa respectam derbyul si vom juca, vom vedea ce va iesi pe acel teren.

Eu sper ca pana la ora meciului sa vindem mai mult de 25.000 de bilete. Echipa e intr-un moment in care are nevoie de cel de-al 12-lea jucator si noi suntem convinsi ca fanii pot face din nou diferenta.

Si imi permit sa spun ca toti cei care vor veni, vor avea parte de un spectacol din partea PCH, care pregateste din nou ceva, ca de fiecare data", a spus Alexandru David, presedintele lui Dinamo, la PRO X.