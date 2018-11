Ivan la FCSB? Anuntul facut de impresarul atacantului chemat de Contra la nationala mare: "Asta a zis baiatul"

Andrei Ivan a fost chemat la nationala mare alaturi de alti trei coechipieri de la tineret: Pascanu, Puscas si Ianis Hagi.

Andrei Ivan ramane una dintre marile dorinte ale lui Gigi Becali. Patronul FCSB a afirmat in repetate randuri ca il vrea pe fotbalistul care joaca in prezent la Rapid Viena, sub forma de imprumut de la Krasnodar.

"Nici gand", spune, insa, agentul lui Ivan.

"Am vazut declaratiile aparute in legatura cu Andrei. Eu cred ca el a lamurit cel mai bine problema atunci cand ati vorbit cu el. A zis clar baiatul ca nu il intereseaza Steaua. Sunt tampenii. Nu se pune problema unui transfer in iarna, pentru ca Andrei se simte excelent la Viena. Joaca meci de meci, este bine vazut de cei de acolo.

Cand a ales sa mearga in Austria, el avea mai multe oferte, dar a vrut sa mearga la un club serios, unde sa poata capata experienta. A fost cea mai buna alegere, cei de la club il apreciaza, nu au existat declaratii negative la adresa lui vreodata. Lucrurile sunt simple din punctul nostru de vedere: sunt sanse 0.0001 la suta sa plece in iarna", a spus Ioan Carp, agentul care a intermediat transferul lui Ivan de la Craiova la Krasnodar, citat de Fanatik.

Pe de alta parte, Ioan Carp spune ca FCSB este "o echipa greu de refuzat".

"E o echia mare, greu de refuzat, dar Andrei joaca acum la o echipa mare din Austria. Cei de la Rapid Viena sunt in grupele Europa League. Nu vreau sa se supere nimeni, dar baiatul se simte foarte bine acolo", a mai spus Ioan Carp.

Rapid Viena va trebui sa achite o clauza de cumparare definitiva a lui Andrei Ivan pentru a-l tine pe roman si din sezonul viitor.