DINAMO - FCSB | A castigat titlul cu ambele echipe, acum mizeaza pe Rednic: "Antrenorul castiga sau pierde un derby!"

Catalin "Cap de Zmeu" Munteanu, campion cu ambele echipe, a fost om de baza in ultima echipa campioana a lui Dinamo, condusa de Mircea Rednic.

Catalin Munteanu (39 ani), actualul prim-vicepresedinte al Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania (AFAN), a jucat atat pentru Steaua (1996-1998), cat si pentru Dinamo (2006-2008, 2010-2014). In tricoul ros-albastru a castigat doua titluri de campion si o Cupa, iar in cel al lui Dinamo a cucerit titlul, Cupa si Supercupa Romaniei. El a fost om de baza la ultimul titlu cucerit de Dinamo, in 2007, dupa un sezon perfect sub comanda lui Mircea Rednic.

La ce te astepti de la acest derby?

Cred ca o sa fie un meci echilibrat, nu cred ca va conta atat de mult locul din clasament. Ambele echipe se afla intr-un moment mai putin bun, ambele echipe nu joaca cel mai bun fotbal al lor. Sper sa fie un meci frumos si cu multe goluri, mai ales ca ambele echipe sunt nevoite sa joace la victorie, egalul nu prea le ajuta. La FCSB e presiunea de a ramane in fruntea clasamentului, la Dinamo e o nevoie si mai acuta, cu o victorie ar putea reveni in clasament si ar putea sa aiba alt moral pentru viitor.

Ai fost campion si cu Steaua, si cu Dinamo. Ai fost un jucator apreciat la ambele echipe. Cu cine tii la derby?

Am jucat 2 ani la Steaua si aproape 7 ani la Dinamo. Toata lumea stie ca sunt apropiat foarte mult de Dinamo si as vrea ca Dinamo sa castige derby-ul.

Va fi important si duelul antrenorilor?

Va conta foarte mult, mai ales ca Rednic este un antrenor cu mai multa experienta, dar se asteapta minuni de la el, iar in cazul lui Dica au existat si toate acele discutii despre relatia lui cu patronul... Pana la urma antrenorii fac echipa, ei fac schimbarile in timpul meciului. Conteaza foarte mult cum pregatesc meciul si ce decizii iau pe parcursul lui, asa ca antrenorii au rolul lor foarte important in obtinerea rezultatelor. Poate sa fie un derby castigat sau pierdut de antrenori.

In Rednic ai incredere ca va stabiliza situatia la Dinamo?

Am incredere in el, pentru ca este un antrenor cu foarte mare experienta. Daca i se da timp si incredere, cu siguranta va reusi sa schimbe in bine exprimarea si rezultatele echipei.

Ai lucrat cu Mircea Rednic la ultimul titlu luat de Dinamo, in 2006-2007. Cum a fost atunci?

A fost un sezon exceptional. Dinamo a castigat la pas campionatul, cu 5 etape inainte de final, am jucat in cupele europene, am prins primavara europeana (n.r. - Dinamo s-a calificat in grupele Cupei UEFA, dupa ce a trecut in calificari de Hibernians, Beitar Ierusalim si Skoda Xanthi, clasandu-se apoi pe locul 2 intr-o grupa cu Tottenham, Bayer Leverkusen, Besiktas si Club Brugge si fiind eliminata greu, in "16"-imi, de Benfica). Am castigat toate derby-urile, cu Steaua si cu Rapid, am avut si acel senzational 4-2 in Ghencea, prima victorie dupa o pauza de 18 ani pe terenul Stelei. A fost un an exceptional, care va fi greu sa se mai repete. Erau multe echipe bune in campionat, cu loturi foarte bune, cu calitate multa. Au trecut aproape 12 ani, dar pare o perioada din alte timpuri, s-au intamplat si s-au schimbat atat de multe la ambele cluburi in aceasta perioada...

Ce tip de antrenor e Rednic, ce stil are?

Este un antrenor cu antrenamente foarte bune, foarte frumoase. Stie sa isi aleaga sistemul de joc in functie de jucatorii pe care ii are la dispozitie, alcatuieste foarte bine primul "11" si mai mereu face schimbari inspirate. Simte jocul, simte forma fotbalistilor, intuieste desfasurarea partidelor si jucatorii care vin de pe banca mai mereu aduc un plus.



Dupa potentialul echipelor, pe ce locuri le vezi pe FCSB si Dinamo la finalul sezonului?

Sunt realist, FCSB are un lot mult mai bun ca al lui Dinamo, lot ce ii permite sa se bata la campionat. Cred ca se va bate la titlu si nu are cum sa cada in afara podiumului la finalul sezonului. Dinamo, dupa lotul disponibil acum, ar trebui sa fie, in mod normal, in play-off si sa termine sezonul in primele 4 echipe. Daca leaga cateva victorii, mai completeaza lotul, se mai topeste presiunea si se linistesc spiritele, Dinamo nu are cum sa rateze play-off-ul.

Autor: Gabriel Chirea