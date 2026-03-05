Tottenham pierde al cincilea meci la rând în Premier League, scor 1-3 cu Crystal Palace, și ajunge la 11 meciuri consecutive fără victorie în primul eșalon fotbalistic din Anglia. Retrogradarea nu mai pare deloc o glumă pentru echipa lui Igor Tudor.

Fără Radu Drăgușin, care a acuzat probleme înainte de această partidă, Tottenham a evoluat încă din minutul 38 în inferioritate numerică. Micky van de Ven a fost eliminat și a acordat un penalty pentru Palace la scorul de 1-0, iar Sarr a transformat de la punctul cu var.

Tottenham tremură pentru evitarea retrogradării!

Au urmat alte două goluri înainte de pauză. Jorgen Strand Larsen a dus scorul la 2-1 cu un șut printre picioarele lui Vicario, iar în minutul 45+7 oaspeții s-au desprins cu ”dubla” lui Ismaila Sarr.

Retrogradarea nu mai pare deloc o glumă pentru echipa lui Radu Drăgușin, care rămâne cu 29 de puncte și se apropie la un singur punct de ”zona roșie”. West Ham, echipa care ocupă primul loc retrogradabil, a câștigat pe terenul lui Fulham în această etapă (1-0) și a reaprins lupta pentru evitarea retrogradării, în care mai este implicată și Nottingham Forest, dar și Leeds United.

În următoarea etapă, echipa pregătită de Igor Tudor va avea parte de un alt test dificil, în deplasare, pe terenul celor de la Liverpool. Meciul este programat pe 15 martie și poate fi urmărit LIVE pe VOYO.

De partea cealaltă, Crystal Palace urcă pe locul 13, cu 38 de puncte, iar în următoarea rundă își va măsura forțele cu Leeds United, pe teren propriu.

Radu Drăgușin, ”accidentare ușoară”

Cu aproximativ o oră înainte de meci, antrenorul interimar Igor Tudor a anunțat că Radu Drăgușin a acuzat o "ușoară accidentare", fără a oferi mai multe detalii.

Absența lui Radu Drăgușin din lotul lui Tottenham vine cu exact trei săptămâni înainte ca România să înfrunte Turcia, în play-off-ul pentru Cupa Mondială.