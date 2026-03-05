FOTO ȘI VIDEO Imaginile rușinii! Stadionul lui Tottenham s-a golit la pauză, iar retrogradarea devine un risc real

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham are parte de un nou meci de coșmar, de această dată contra lui Crystal Palace, iar pericolul retrogradării este din ce în ce mai mare.

TAGS:
TottenhamCrystal Palaceradu dragusin
Din articol

Fără Radu Drăgușin, care a acuzat o accidentare ușoară, Tottenham a început bine partida cu Crystal Palace și a reușit să deschidă scorul prin Dominic Solanke, în minutul 34.

Stadionul lui Tottenham s-a golit la pauza meciului cu Crystal Palace

Ce a urmat până la pauză a fost un adevărat coșmar. Căpitanul Micky van de Ven a văzut direct cartonașul roșu după ce l-a tras în propriul careu pe Ismaila Sarr, iar Crytal Palace a marcat de nu mai puțin de trei ori: dublă Sarr și un gol Strand Larsen.

Publicitate

Fanii lui Tottenham nu au mai suportat umilința, iar mulți dintre ei au plecat de la stadion la pauză. BBC estimează că mai bine de jumătate dintre locurile de pe Tottenham Hotspur Stadion nu au mai fost ocupate și la startul reprizei secunde.

  • Fani tottenham 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pentru Tottenham se conturează al cincilea eșec consecutiv în Premier League și al treilea din tot atâtea meciuri pentru noul antrenor Igor Tudor.

Retrogradarea devine un risc real pentru Tottenham. Echipa lui Radu Drăgușin se află în continuare pe locul 16, dar acum are doar un punct peste poziția retrogradabilă ocupată de West Ham.

Pentru Tottenham urmează duelul cu Atletico Madrid din optimile Ligii Campionilor, marți, iar ulterior partida de pe Anfield cu Liverpool, în Premier League, pe 15 martie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana
ULTIMELE STIRI
Nu mai e o glumă! Tottenham e în cădere liberă în Premier League, iar retrogradarea e un pericol real
Nu mai e o glumă! Tottenham e în cădere liberă în Premier League, iar retrogradarea e un pericol real
Tottenham - Crystal Palace 1-3. Drăgușin, martor din tribună la o nouă seară neagră
Tottenham - Crystal Palace 1-3. Drăgușin, martor din tribună la o nouă seară neagră
Gigi Becali a dat lovitura: ”Poate să ducă FCSB la un alt nivel”
Gigi Becali a dat lovitura: ”Poate să ducă FCSB la un alt nivel”
Gabi Balint știe cine va câștiga Superliga României: ”Categoric! Joacă, are rezultate și constanță”
Gabi Balint știe cine va câștiga Superliga României: ”Categoric! Joacă, are rezultate și constanță”
Mutu a ales atacantul României pentru barajul cu Turcia: "El va fi titular"
Mutu a ales atacantul României pentru barajul cu Turcia: "El va fi titular"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
În 2015 a cucerit Liga Campionilor cu Barcelona, acum lucrează într-un magazin

În 2015 a cucerit Liga Campionilor cu Barcelona, acum lucrează într-un magazin

Kevin Ciubotaru a semnat cu saudiții!

Kevin Ciubotaru a semnat cu saudiții!

Fotbalistul de la FCSB, pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali! ”Haosul” a ajuns și în presa străină

Fotbalistul de la FCSB, pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali! ”Haosul” a ajuns și în presa străină

Omul care a trimis-o pe FCSB în play-out poate prinde contractul carierei. Oficialul clubului confirmă oferta

Omul care a trimis-o pe FCSB în play-out poate prinde contractul carierei. Oficialul clubului confirmă oferta

Real Madrid a decis înlocuitorul lui Arbeloa: ”Este a treia ofertă pe care i-o face!”

Real Madrid a decis înlocuitorul lui Arbeloa: ”Este a treia ofertă pe care i-o face!”

Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu U Cluj! Comisia a luat decizia

Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu U Cluj! Comisia a luat decizia



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a dat lovitura: ”Poate să ducă FCSB la un alt nivel”
Gigi Becali a dat lovitura: ”Poate să ducă FCSB la un alt nivel”
Nu mai e o glumă! Tottenham e în cădere liberă în Premier League, iar retrogradarea e un pericol real
Nu mai e o glumă! Tottenham e în cădere liberă în Premier League, iar retrogradarea e un pericol real
Gabi Balint știe cine va câștiga Superliga României: ”Categoric! Joacă, are rezultate și constanță”
Gabi Balint știe cine va câștiga Superliga României: ”Categoric! Joacă, are rezultate și constanță”
E gata! Știm semifinalele Cupei României
E gata! Știm semifinalele Cupei României
Mutu a ales atacantul României pentru barajul cu Turcia: "El va fi titular"
Mutu a ales atacantul României pentru barajul cu Turcia: "El va fi titular"
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
CITESTE SI
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana

stirileprotv Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

A doua majorare semnificativă consecutivă a preţului la carburanţi. Preţul motorinei a sărit de 8,5 lei/l

stirileprotv A doua majorare semnificativă consecutivă a preţului la carburanţi. Preţul motorinei a sărit de 8,5 lei/l

Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”

stirileprotv Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!