Din articol Stadionul lui Tottenham s-a golit la pauza meciului cu Crystal Palace

Fără Radu Drăgușin, care a acuzat o accidentare ușoară, Tottenham a început bine partida cu Crystal Palace și a reușit să deschidă scorul prin Dominic Solanke, în minutul 34. Stadionul lui Tottenham s-a golit la pauza meciului cu Crystal Palace Ce a urmat până la pauză a fost un adevărat coșmar. Căpitanul Micky van de Ven a văzut direct cartonașul roșu după ce l-a tras în propriul careu pe Ismaila Sarr, iar Crytal Palace a marcat de nu mai puțin de trei ori: dublă Sarr și un gol Strand Larsen.

Fanii lui Tottenham nu au mai suportat umilința, iar mulți dintre ei au plecat de la stadion la pauză. BBC estimează că mai bine de jumătate dintre locurile de pe Tottenham Hotspur Stadion nu au mai fost ocupate și la startul reprizei secunde.

Pentru Tottenham se conturează al cincilea eșec consecutiv în Premier League și al treilea din tot atâtea meciuri pentru noul antrenor Igor Tudor. Retrogradarea devine un risc real pentru Tottenham. Echipa lui Radu Drăgușin se află în continuare pe locul 16, dar acum are doar un punct peste poziția retrogradabilă ocupată de West Ham. Pentru Tottenham urmează duelul cu Atletico Madrid din optimile Ligii Campionilor, marți, iar ulterior partida de pe Anfield cu Liverpool, în Premier League, pe 15 martie.