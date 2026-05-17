În momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova o conduce cu 5-0 pe ”U” Cluj, în urma golurilor marcate de David Matei (3'), Assad Al Hamlawi (9', 48'), Anzor Mekvabishvili (59') și Luca Băsceanu (73').
Partida Universitatea Craiova - ”U” Cluj, din runda a 9-a din play-off-ul Superligii, poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Ce execuție! Anzor, trasor din afara careului
Anzor Mekvabishvili a înscris un gol senzațional din marginea careului, la care portarul lefter nu a avut nicio șansă.
Georgianul a recuperat excelent în terenul clujenilor și a șutat imediat, iar cu execuția sa de generic a făcut 4-0.
Echipele de start din Universitatea Craiova - ”U” Cluj:
- Craiova (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu (cpt.) - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram
Rezerve: Joao Goncalves - Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stevanovic, Teles, Al. Crețu, T. Băluță, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu, Etim
Antrenor: Filipe Coelho
- ”U” Cluj (4-2-3-1): Lefter - Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu (cpt.) - Codrea, Bic- Stanojev, Nistor, O. Mendy - Lukic
Rezerve: Gertmonas, Coșa - Miguel Silva, G. Simion, Pall, Drammeh, El Sawy, Gheorghiță, Macalou, Postolachi, A. Trică
Antrenor: Cristiano Bergodi