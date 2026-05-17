PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 2-2, derby-ul cu Panathinaikos Atena, în ultima etapă din campionatul Greciei, Super League.

Panathinaikos - PAOK 2-2 după 0-2 la pauză

PAOK Salonic a avut un start bun de meci la Atena şi Magomed Ozdoev a deschis scorul în minutul 30, pentru ca cinci minute mai târziu Anestis Mythou să majoreze avantajul oaspeţilor.

Gazdele au marcat şi ele, în minutul 68, prin Adam Gnezda Cerin, pentru ca Vicente Taborda să dea lovitura decisivă, egalând pentru atenieni în minutul 81, asta după ce Konstantelias a avut gol anulat de VAR, în minutul 73.

Panathinaikos Atena – PAOK Salonic s-a terminat 2-2 şi echipa lui Răzvan Lucescu încheie sezonul pe locul al treilea, cu 64 de puncte, urmând să joace în Europa League.

Campioană e AEK Atena, echipa internaționalului român Răzvan Marin, cu 72 de puncte, Olympiacos e a doua, cu 66 de puncte, iar Panathinaikos a terminat pe 4, cu 52 de puncte. news.ro