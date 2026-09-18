Cele două echipe și-au dat întâlnire în Giulești, iar la capătul meciului, formația dirijată de Daniel Pancu și-a trecut în cont toate cele trei puncte după ce s-a impus cu 3-1 în fața piteștenilor.

Uluitor! Fiul lui Dan Șucu intră în 90+4' și marchează în câteva secunde golul 3 în Rapid - Argeș! Patronul, în extaz în lojă

În minutul 90+4, Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu, a fost introdus pe teren în locul lui Stojilkovic. La câteva secunde, a marcat golul 3 și a închis, astfel, tabela de marcaj în Rapid - Argeș!

În loja VIP, Dan Șucu a fost surprins de camerele TV bucurându-se la maximum de reușita fiului său! 30 de secunde i-a luat lui Andrei să marcheze în Rapid - Argeș primul său gol în echipamentul giuleștenilor.