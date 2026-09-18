FOTO Uluitor! Fiul lui Dan Șucu intră în 90+4' și marchează în câteva secunde golul 3 în Rapid - Argeș! Patronul, în extaz în lojă

Uluitor! Fiul lui Dan Șucu intră în 90+4&#039; și marchează în câteva secunde golul 3 în Rapid - Argeș! Patronul, în extaz în lojă Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid a învins-o cu 3-1 pe FC Argeș în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României.

TAGS:
RapidAndrei Șucudan sucu
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire în Giulești, iar la capătul meciului, formația dirijată de Daniel Pancu și-a trecut în cont toate cele trei puncte după ce s-a impus cu 3-1 în fața piteștenilor.

Uluitor! Fiul lui Dan Șucu intră în 90+4' și marchează în câteva secunde golul 3 în Rapid - Argeș! Patronul, în extaz în lojă

În minutul 90+4, Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu, a fost introdus pe teren în locul lui Stojilkovic. La câteva secunde, a marcat golul 3 și a închis, astfel, tabela de marcaj în Rapid - Argeș!

În loja VIP, Dan Șucu a fost surprins de camerele TV bucurându-se la maximum de reușita fiului său! 30 de secunde i-a luat lui Andrei să marcheze în Rapid - Argeș primul său gol în echipamentul giuleștenilor.

  • Vlcsnap 2026 09 18 23h00m29s735
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Captură TV Digi Sport 1

﻿Echipele de start:

  • Rapid: Ungureanu - Onea, Sinyan, Kramer, Annan - Vulturar, Grameni - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic

Rezerve: Aioani, Manea, Celik, D. Ciobotariu, Ouedraogo, Doumbia, Bubanja, A. Șucu, R. Pop, Kodor, Jambor, Petrila

Antrenor: Daniel Pancu

  • FC Argeș: Nikic - Oancea, Tofan, Sadriu, Borța - Y. Pîrvu, Rață, Alagbe, T. Goncalves - Balaure, Luvombo

Rezerve: Căbuz, M. Șerban, Micovschi, Rădescu, Idowu, Dulcea, Matos, Sandu, A. Bălașa, M. Tudose

Antrenor: Bogdan Andone

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
ARTICOLE PE SUBIECT
Zinedine Zidane a făcut anunțul în ziua în care a prezentat lotul Franței: ”El va purta banderola! Cel mai bun din lume”
Zinedine Zidane a făcut anunțul în ziua în care a prezentat lotul Franței: ”El va purta banderola! Cel mai bun din lume”
ULTIMELE STIRI
ACUM: Brentford - Chelsea 3-0 | Xabi Alonso, îngenuncheat! Gazdele se distrează la Londra
ACUM: Brentford - Chelsea 3-0 | Xabi Alonso, îngenuncheat! Gazdele se distrează la Londra
Monaco - Lens 2-1 a fost în direct pe VOYO | Trei puncte pentru gazde
Monaco - Lens 2-1 a fost în direct pe VOYO | Trei puncte pentru gazde
Daniel Pancu exultă după Rapid - Argeș: ”Fantastic!” + Ce a spus despre Andrei Șucu după golul marcat în 90+4' de fiul patronului
Daniel Pancu exultă după Rapid - Argeș: ”Fantastic!” + Ce a spus despre Andrei Șucu după golul marcat în 90+4' de fiul patronului
Bogdan Andone, revoltat total după înfrângerea cu Rapid: „Voiam să nu vorbesc nimic în semn de protest”
Bogdan Andone, revoltat total după înfrângerea cu Rapid: „Voiam să nu vorbesc nimic în semn de protest”
FCSB a primit răspunsul pentru primul transfer al iernii!
FCSB a primit răspunsul pentru primul transfer al iernii!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Lovitură! A refuzat convocare la naționala României, iar acum a primit vestea

Lovitură! A refuzat convocare la naționala României, iar acum a primit vestea

Marius Baciu, OUT de la FCSB? „Îi doresc tot binele din lume”

Marius Baciu, OUT de la FCSB? „Îi doresc tot binele din lume”

Sorin Cârțu nu s-a abținut după ce Popescu și Baiaram nu au fost convocați de Gică Hagi: „E o națională a Viitorului”

Sorin Cârțu nu s-a abținut după ce Popescu și Baiaram nu au fost convocați de Gică Hagi: „E o națională a Viitorului”

A aflat că nu a fost convocat de Gică Hagi și este negru de supărare

A aflat că nu a fost convocat de Gică Hagi și este negru de supărare

Mă numesc Rusia și donez Franței jucătoare de top 100 WTA. Fosta campioană de la Cluj a renunțat definitiv la cetățenia rusă

Mă numesc Rusia și donez Franței jucătoare de top 100 WTA. Fosta campioană de la Cluj a renunțat definitiv la cetățenia rusă



Recomandarile redactiei
Daniel Pancu exultă după Rapid - Argeș: ”Fantastic!” + Ce a spus despre Andrei Șucu după golul marcat în 90+4' de fiul patronului
Daniel Pancu exultă după Rapid - Argeș: ”Fantastic!” + Ce a spus despre Andrei Șucu după golul marcat în 90+4' de fiul patronului
Bogdan Andone, revoltat total după înfrângerea cu Rapid: „Voiam să nu vorbesc nimic în semn de protest”
Bogdan Andone, revoltat total după înfrângerea cu Rapid: „Voiam să nu vorbesc nimic în semn de protest”
FCSB a primit răspunsul pentru primul transfer al iernii!
FCSB a primit răspunsul pentru primul transfer al iernii!
ACUM: Brentford - Chelsea 3-0 | Xabi Alonso, îngenuncheat! Gazdele se distrează la Londra
ACUM: Brentford - Chelsea 3-0 | Xabi Alonso, îngenuncheat! Gazdele se distrează la Londra
Andrei Șucu, în extaz după primul gol la Rapid: "N-am cuvinte, am fost targetat într-una! Cred că tata îmi va da primă fără să cer"
Andrei Șucu, în extaz după primul gol la Rapid: "N-am cuvinte, am fost targetat într-una! Cred că tata îmi va da primă fără să cer"
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Andrei Șucu, în extaz după primul gol la Rapid: "N-am cuvinte, am fost targetat într-una! Cred că tata îmi va da primă fără să cer"
Andrei Șucu, în extaz după primul gol la Rapid: "N-am cuvinte, am fost targetat într-una! Cred că tata îmi va da primă fără să cer"
Ce se întâmplă cu Andrei Șucu la Rapid: situație complicată pentru Daniel Pancu
Ce se întâmplă cu Andrei Șucu la Rapid: situație complicată pentru Daniel Pancu
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
CITESTE SI
Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

stirileprotv Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

stirileprotv Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!