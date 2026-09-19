Sâmbătă, 19 septembrie, LIVE pe VOYO SPORT 1 de la ora 10:00, Cristi Pulhac și Mihai Mironică sunt invitații lui Andru Nenciu în emisiunea VOYO SPORT LIVE. Cei trei vor vorbi despre cele mai importante subiecte din sportul românesc și nu numai.

Rapid s-a impus în fața lui FC Argeș, scor 3-1, într-un meci din runda a 10-a din sezonul regulat al Superligii.

Golurile formației giuleștene au fost marcate de Grameni (21', 57') și Andrei Șucu, în timp ce Oancea (68') a înscris golul pentru piteșteni.

Victor Angelescu a spus ce plus a adus Daniel Pancu la Rapid

Întrebat dacă Rapidul va reuși să mențină forma excelentă din acest start de sezon, Victor Angelescu a transmis că este încrezător în felul în care Daniel Pancu va gestiona restul sezonului.

Președintele lui Rapid a punctat plusurile pe care le-a adus Pancu în vestiarul giuleștenilor din momentul în care a semnat în vară.

„(n.r. de ce să nu ne așteptăm acum ca Rapid să nu cadă ca în alte sezoane) Sunt importante punctele pe care le-am făcut. Noi am fost pe locul 1 după prima etapă de play-off anul trecut și după aceea nu am terminat nici în cupele europene. Important este pe ce loc vom termina la final după ce se trage linie.

În schimb, până atunci în campionatul regulat este important să acumulăm un număr bun de puncte și să intrăm de pe poziție bună în play-off.

Pancu a adus la Rapid o cu totul și cu totul altă atitudine, transmite ceea ce ne doream să fie transmis la Rapid. Este un lider în vestiar, ceea ce este un lucru de care Rapidul avea nevoie și cred că dacă vom continua așa vom arăta pe parcursul sezonului la fel de bine, dacă nu chiar mai bine”, a spus Victor Angelescu, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE.