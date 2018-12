"Am visat o repriza". Mihai Mironica, despre rollercoasterul emotional generat de semifinala Romaniei de la EURO! Cu ce ramanem dupa acest meci

Citeste editorialul lui Mihai Mironica!

Romania a jucat admirabil in prima repriza a acestei semifinale europene cu campioana olimpica in exercitiu, Rusia. Romancele au condus si la 3 goluri, au fost in avantaj mai mereu in prima repriza. Din pacate, in a doua jumatate a partidei s-a intamplat ce am vazut si in alte infrangeri de la acest EURO, cu Olanda sau Ungaria, caderi mai mult sau mai putin accentuate, dar mereu decisive.

Nu m-a intristat atat de mult aceasta infrangere. Am inghitit pilula amara in clipa in care am vazut alunecarea dramatica a Cristinei Neagu in partida cu Ungaria. Atunci s-a naruit si speranta Romaniei pentru o mare lovitura la acest Campionat European.

In prima repriza, Gabi Perianu a acoperit superb absenta Cristinei Neagu in pozitia de inter stanga. Tot ce a fost bun in jocul Romaniei, paradele portarilor, bombele lui Dragut, jocul de lider al Elizei Buceschi, finalizarile din extrema ale Laurei Chiper, totul tine insa doar de prima jumatate a meciului. Din pacate, Romania a avut o banca subtire, iar in repriza a doua a mai tinut steagul sus doar Crina Pintea, un pivot care pun pariu ca este pe gustul legendarului selectioner rus Trefilov.

Cred ca, avand-o pe Neagu in joc, Romania detinea o sansa buna de calificare in marea finala europeana. Rusia a avut si ea jucatoarea sa de clasa mondiala, Viahireva, marcatoare a aproape jumatate din golurile campioanei olimpice, implicata in multe alte faze, cu o importanta coplesitoare in jocul de atac. O Neagu in zi de gratie insemna probabil surmontarea acelei diferente de 6 goluri cu care Rusia ne-a invins. Vom ramane cu aceasta intrebare, ce-ar fi fost daca Romania isi avea geniul pe teren in aceasta inclestare cu Rusia? Certe sunt insa admiratia si dragostea noastra pentru cea mai buna selectionata a Romaniei din ultimii 20 de ani la orice sport, nationala feminina de handbal...