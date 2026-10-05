Suedezii, în extaz după golul lui Gyokeres! Record pentru atacantul lui Arsenal în meciul cu România

Suedezii, în extaz după golul lui Gyokeres! Record pentru atacantul lui Arsenal în meciul cu România Nations League
SPORT.RO
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Suedezii au reacționat după golul marcat de Gyokeres la București. 

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SuediaGyokeresRomania
Din articol

România lui Gică Hagi joacă ultimul meci din această pauză internațională și este căutarea primelor puncte după ce a înregoistrat trei înfrângeri în primele meciuri din Grupa 4 de Nations League.

La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 pentru Suedia, după ce Viktor Gyokeres a deschis scorul în minutul 13.

Suedezii au reacționat după ce Gyokeres a deschis scorul: „L-a depășit”

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Presa din Suedia a scos în evidență borna pe care a atins-o Gyokeres după golul marcat în minutul 13 în poarta României.

Atacantul lui Arsenal a reușit al 25-lea său gol în tricoul naționalei Suediei și l-a egalat pe Marcus Berg.

„Viktor Gyokeres a marcat în șapte meciuri consecutive din Liga Națiunilor. Împotriva României, atacantul vedetă și-a extins palmaresul.

Înaintea meciului de vineri împotriva Bosniei-Herțegovinei, Viktor Gyökeres a împărțit totul cu slovenul Benjamin Šeško și sârbul Aleksandar Mitrović.

Cei trei marcaseră apoi în cinci meciuri consecutive în Liga Națiunilor. Dar suedezul a ajuns singur în vârf după scorul perfect obținut la Zenica. Și trei zile mai târziu și-a mărit avansul.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani a găsit plasa după puțin sub un sfert de oră în meciul în deplasare cu România, când a înscris mingea de la mică distanță. Asta înseamnă că Gyökeres a devenit golgheterul în șapte meciuri consecutive din Liga Națiunilor.

Cu golul marcat împotriva României, atacantul lui Arsenal l-a depășit și pe Marcus Berg în lista golgheterilor din toate timpurile ai naționalei Suediei. Gyökeres a marcat până acum 25 de goluri pentru galben-albaștri”, au scris suedezii.

Echipele de start:

  • România (4-2-3-1): Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu, Olaru - Fl. Tănase.
  • Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Eissat, T. Băluță, Cicâldău, Mihăilă, I. Hagi, Opruț, Screciu, Cîrjan, Moruțan, Strata
  • Selecționer: Gică Hagi

  • Suedia (4-4-2): Johansson - Beijmo, Smith, Lindelöf, Gudmundsson - Bernhardsson, Karlstrom, Bergvall, Nanasi - Zeneli, Gyokeres
  • Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Svensson, Abraham, Bolin, Swdberg, Sema, Skoglund, Erikkson, Dahl, Larsson
  • Selecționer: Graham Potter
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