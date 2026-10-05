Suedezii, în extaz după golul lui Gyokeres! Record pentru atacantul lui Arsenal în meciul cu România

La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 pentru Suedia, după ce Viktor Gyokeres a deschis scorul în minutul 13.

România lui Gică Hagi joacă ultimul meci din această pauză internațională și este căutarea primelor puncte după ce a înregoistrat trei înfrângeri în primele meciuri din Grupa 4 de Nations League.

Spania U21 - România U21, LIVE pe VOYO, de la 20:00 | Ultima impresie contează! „Tricolorii mici”, gata să facă surpriza

Adi Mutu, verdict pentru Gică Hagi după a patra înfrângere a României: „Echipa s-a destrămat!”

Presa din Suedia a scos în evidență borna pe care a atins-o Gyokeres după golul marcat în minutul 13 în poarta României.

Atacantul lui Arsenal a reușit al 25-lea său gol în tricoul naționalei Suediei și l-a egalat pe Marcus Berg.

„Viktor Gyokeres a marcat în șapte meciuri consecutive din Liga Națiunilor. Împotriva României, atacantul vedetă și-a extins palmaresul.

Înaintea meciului de vineri împotriva Bosniei-Herțegovinei, Viktor Gyökeres a împărțit totul cu slovenul Benjamin Šeško și sârbul Aleksandar Mitrović.

Cei trei marcaseră apoi în cinci meciuri consecutive în Liga Națiunilor. Dar suedezul a ajuns singur în vârf după scorul perfect obținut la Zenica. Și trei zile mai târziu și-a mărit avansul.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani a găsit plasa după puțin sub un sfert de oră în meciul în deplasare cu România, când a înscris mingea de la mică distanță. Asta înseamnă că Gyökeres a devenit golgheterul în șapte meciuri consecutive din Liga Națiunilor.

Cu golul marcat împotriva României, atacantul lui Arsenal l-a depășit și pe Marcus Berg în lista golgheterilor din toate timpurile ai naționalei Suediei. Gyökeres a marcat până acum 25 de goluri pentru galben-albaștri”, au scris suedezii.

Echipele de start: