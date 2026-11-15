După 2-1 contra Poloniei, pe Arena Națională, România ocupă tot locul 4 în grupa din Liga Națiunilor, cu 3 puncte. Pe penultimul loc se află chiar naționala lui Robert Lewandowski, cu 4 puncte, în timp ce primele două clasate sunt Suedia (13p) și Bosnia (8p).

Adi Ilie, fostul mare internațional, a urmărit partida și a scos în evidență schimbarea inspirată făcută de Gică Hagi în repriza a doua. Selecționerul l-a introdus pe Daniel Bîrligea în locul lui Florinel Coman în minutul 67, iar apoi au urmat două reușite în decurs de cinci minute.

Adi Ilie: ”Hagi a fost inspirat”

Bîrligea a pasat decisiv la golul marcat de Dennis Man în minutul 72, iar evoluția sa solidă vine după ce a jucat din ce în ce mai mult la Frosinone, echipa sa de club, pentru care a reușit recent și o ”dublă”.

”Toată echipa a stat bine în teren. Am avut răbdare și cu Man, care în prima repriză nu a evoluat așa de bine. Hagi l-a lăsat în teren și a înscris. A fost inspirat cu Bîrligea. Vârful face un meci senzațional din punctul meu de vedere.

(n.r. Cine a fost omul meciului?) Hagi! Gică Hagi. Pentru că a organizat jocul bine. A așteptat, a avut răbdare și până la urmă am câștigat trei puncte”, a spus Adi Ilie, potrivit Fanatik.ro.

Cu cine va juca România la baraj dacă termină pe locul 4 în grupa din Liga Națiunilor

În această ediție, ocupantele ultimelor locuri din Liga B vor merge la un baraj de menținere, unde vor înfrunta formațiile clasate pe pozițiile secunde din Liga C.

La ora actuală, cu o rundă rămasă de disputat în fiecare grupă, posibilele adversare ale României sunt Belarus, Cipru, Republica Moldova și Estonia. Lista poate suferi modificări în funcție de rezultatele din ultima etapă.