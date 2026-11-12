Cum s-au terminat Anglia - Croația și Cehia - Spania

Anglia a avut un duel tare împotriva Croației în Grupa 3 din Liga A de Nations League, iar englezii au reușit să se impună cu 2-1.

Echipa lui Thomas Tuchel a punctat prin Morgan Rogers (24') și prin Balonul de Aur Harry Kane (64'), în timp ce italienii au înscris prin Sucic (56'), jucătorul lui Cristi Chivu.

În aceeași grupă, fără Lamine Yamal, Spania s-a impus cu 2-0 pe terenul Cehiei, care au avut un om în minus din minutul 72.

Echipa lui Luis De La Fuente a înscris prin Baena (39'), din penalty și prin Pubil (90+6).

În urma acestor rezultate, Spania este liderul Grupei 3 cu maximum de puncte (15) după cinci runde, în timp ce Anglia este pe locul doi cu 12 puncte, Croația pe trei cu trei puncte și Cheia pe ultimul loc fără niciun punct.

Rezultatele meciurilor din Nations League, Liga A: