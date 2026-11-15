OFICIAL Lamine Yamal renunță la #19! Ce număr va purta pe tricou la națională

Lamine Yamal renunță la #19! Ce număr va purta pe tricou la națională Nations League
SPORT.RO
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Lamine Yamal va purta un număr special la următorul meci al Spaniei. 

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Lamine YamalAngliaSpania
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Starul Barcelonei va evolua cu tricoul cu numărul 10 în confruntarea cu Anglia, din Liga Națiunilor, după ce Dani Olmo, titularul obișnuit al acestui număr, a lipsit de la lot din cauza unei accidentări.

Lamine Yamal va fi „decar” împotriva Angliei

În mod normal, Yamal poartă numărul 19 la națională, însă acesta a fost atribuit pentru partida cu Anglia lui Victor Munoz, jucătorul lui Liverpool. Extrema Barcelonei va îmbrăca astfel pentru a doua oară tricoul cu numărul 10 al Spaniei. Prima ocazie a avut loc în octombrie 2024, tot după o absență a lui Olmo.

Selecționerul Luis de la Fuente a anunțat că Yamal este apt pentru confruntare, după ce a depășit problemele la genunchi, și se așteaptă să îl titularizeze.

Spania a câștigat cu 3-1 în fața Angliei la ultima întâlnire, disputată pe Wembley. Ibericii sunt lideri în grupa C cu cinci victorii din cinci posibile.

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