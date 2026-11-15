Starul Barcelonei va evolua cu tricoul cu numărul 10 în confruntarea cu Anglia, din Liga Națiunilor, după ce Dani Olmo, titularul obișnuit al acestui număr, a lipsit de la lot din cauza unei accidentări.

Lamine Yamal va fi „decar” împotriva Angliei

În mod normal, Yamal poartă numărul 19 la națională, însă acesta a fost atribuit pentru partida cu Anglia lui Victor Munoz, jucătorul lui Liverpool. Extrema Barcelonei va îmbrăca astfel pentru a doua oară tricoul cu numărul 10 al Spaniei. Prima ocazie a avut loc în octombrie 2024, tot după o absență a lui Olmo.