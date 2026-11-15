Otto Hindrich a fost titular între buturi, însă Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, ar putea primi șansa de a apăra în următorul meci, cu Bosnia și Herțegovina.

Cu o zi înaintea partidei cu Polonia, Sorin Cârțu a fost întrebat la VOYO SPORT LIVE dacă l-ar vedea pe goalkeeper-ul oltenilor titular la națională. Fostul antrenor a apreciat experiența acestuia, dar a explicat că alegerea portarului ține de decizia staff-ului tehnic.

„Când eram antrenor, îl puneam pe Lung sau pe Boldici să-mi aleagă portarul”

Cârțu a dezvăluit și cum proceda în perioada în care pregătea echipe: le cerea antrenorilor cu portarii să facă această alegere.

„Nu știu ce să spun. Asta e decizia lor, antrenorii cu portarii, cum îi simt, inspirația lor. Dar este un jucător cu experiență, are meciuri de cupe europene. El a făcut față cu brio. Uită-te la noi, la meciurile noastre și unde suntem. Se poate, dar decizia... Nu știu cine decide la el cine intră în poartă, dacă are doar Hagi decizia sau antrenorul cu portarii. Eu, când eram antrenor, spre exemplu, îl puneam pe Lung sau pe Boldici să-mi aleagă portarul, nu mă băgam în sectorul ăsta, că era mult prea dificil. Chiar dacă ai jucat zeci de ani fotbal, portarul e ceva special. Sunt posturi speciale într-o echipă, nu există că îl faci. Trebuie să se nască cu calitățile astea de la Dumnezeu”, a spus Sorin Cârțu la VOYO SPORT LIVE.

Tricolorii vor încheia campania de Nations League marți, 17 noiembrie, cu o deplasare în Bosnia. Cele două formații se vor duela nu mai devreme de ora 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.