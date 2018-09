SERBIA - ROMANIA | CE FAZA! Chipciu a avut momentul primei reprize cu Serbia! TORPILA trimisa de roman

Alex Chipciu a fost cel mai bun jucator al echipei lui Cosmin Contra in prima repriza de la Belgrad cu Serbia. Jucatorul celor de la Sparta Praga a fost folosit in flancul drept al atacului in sistemul 4-3-3 si a reusit mai multe interceptii - din pacate, pasele spre Tucudean nu au ajuns la atacantul CFR-ului.

Chipciu a reusit o faza superba cand a driblat aproape de tusa un adversar in careu, insa centrarea pe jos nu a fost finalizata. Tot Chipciu a avut si cea mai mare ocazie la chiar ultima faza a reprizei.

Sutul lui Chipciu s-a dus in bara transversala! Scorul la pauza a fost stabilit de Mitrovic - atacantul lui Fulham a marcat pentru 1-0 in minutul 26.