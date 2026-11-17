Malta a încheiat campania din Liga D a Ligii Națiunilor cu un egal în Gibraltar, scor 1-1, și a câștigat Grupa D1 neînvinsă.
Este o premieră pentru fotbalul maltez: ”o campanie istorică”, a subliniat Malta Football Association.
Modesta reprezentativă insulară a câștigat neînvinsă Liga D.
Malta a încheiat campania din Liga D a Ligii Națiunilor cu un egal în Gibraltar, scor 1-1, și a câștigat Grupa D1 neînvinsă.
Este o premieră pentru fotbalul maltez: ”o campanie istorică”, a subliniat Malta Football Association.
Astfel, modesta reprezentativă insulară, locul 160 în clasamentul FIFA, are acum șanse uriașe să joace barajul pentru turneul final EURO 2028 via UEFA Nations League!
Conform statisticienilor de la Football Meets Data, Malta este creditată cu 73% șanse să joace play-off-ul pentru EURO.
Liga D
Grupa D1
Gibraltar - Malta 1-1
Au marcat: Carlos Richards 81, respectiv Kurt Shaw 19.
Clasament
1 Malta 4 2 2 0 5-3 8
2 Andorra 4 1 1 2 3-3 4
3 Gibraltar 4 0 3 1 2-4 3
Grupa D2
Lituania - Liechtenstein 2-1
Au marcat: Eligijus Jankauskas 16, Manfredas Ruzgis 50 - penalty, respectiv Aron Sele 60.
Clasament
1 Azerbaidjan 4 2 2 0 3-1 8
2 Lituania 4 2 1 1 5-3 7
3 Liechtenstein 4 0 1 3 1-5 1
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