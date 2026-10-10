UEFA a anunţat, vineri, că Serbia va juca următorul meci cu porţile închise şi că federaţia sa va fi amendată cu 50.000 de euro după comportamentul „rasist şi discriminatoriu” al suporterilor în timpul meciurilor din Liga Naţiunilor împotriva Greciei şi Olandei.

Serbia va juca următorul meci de acasă cu porţile închise, iar federaţia sa a fost amendată cu 50.000 de euro (56.000 de dolari) după „comportament rasist şi discriminatoriu” al fanilor în timpul meciurilor din Liga Naţiunilor împotriva Greciei (1-2) şi Olandei (1-2) de la Belgrad, a anunţat vineri UEFA.

Organismul de Control, Etică şi Disciplină (CEDB) al UEFA a amendat, de asemenea, Federaţia Sârbă de Fotbal cu 22.500 de euro pentru „transmiterea de mesaje incompatibile cu un eveniment sportiv”, 2.000 de euro pentru aprinderea de materiale pirotehnice şi 15.000 de euro pentru invadarea terenului în timpul ambelor meciuri.Într-un caz separat privind înfrângerea împotriva echipei Oranje din 4 octombrie, UEFA a amendat Federaţia Sârbă de Fotbal cu 20.000 de euro şi i-a interzis să vândă bilete suporterilor săi pentru un meci în deplasare. Această sancţiune este suspendată pentru doi ani.

Serbia a fost, de asemenea, amendată cu încă 20.000 de euro pentru transmiterea unui mesaj incompatibil cu un eveniment sportiv în timpul meciului respectiv.

Kosovo şi Croaţia amendate

Kosovo a primit noi sancţiuni, fiind amendată cu 15.000 de euro pentru afişarea „unui mesaj incompatibil cu un eveniment sportiv” şi încă 20.000 de euro pentru „comportament rasist şi discriminatoriu” al suporterilor săi în timpul înfrângerii de luna trecută cu 3-1 în faţa Austriei în Liga Naţiunilor.

UEFA a emis, de asemenea, o interdicţie cu suspendare de doi ani pentru Kosovo de a vinde bilete în deplasare fanilor săi. În cele din urmă,

Croaţia a fost amendată cu 20.000 de euro şi i s-a interzis cu suspendare de doi ani vânzarea de bilete în deplasare fanilor săi după „comportamentul rasist şi discriminatoriu” al suporterilor săi în timpul înfrângerii grele cu 4-1 în faţa Spaniei la Sevilla.

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