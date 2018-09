Sa fie INFERN pentru sarbi pe National Arena! Cat costa biletele pentru marele meci de pe National Arena

FRF a anuntat pretul biletelor.

Romanii pot cumpara de azi bilete la derby-ul toamnei, cu Serbia! Nationala se intoarce pe Arena Nationala dupa un an.

Derby-ul grupei cu Serbia va fi primul meci in care nationala va avea suporteri pe teren propriu in Nations League. Meciul cu sarbii va fi pe Arena Nationala, pe 14 octombrie, iar biletele costa intre 25 si 90 de lei. Pe National Arena, Contra a suferit singura infrangere ca selectioner, 0-3 cu Olanda, acum un an.

Preturi

Peluze (inel 1 și 2) | 30 lei

Peluze (inel 3) | 25 lei

Tribune (inel 2) | 70 lei

Tribune (inel 3) | 50 lei

Tribuna 2 (inel 1) | 90 lei

VIP Rosu | 400 lei

VIP Albastru| 250 lei