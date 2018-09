"Va deveni unul dintre cei mai buni fotbalisti romani!" Dica viseaza la transferul lui Ianis Hagi! Ce a zis despre golul direct din corner cu Bosnia

Cei de la FCSB viseaza la transferul lui Ianis Hagi!

Ianis Hagi a impresionat la echipa nationala de tineret dupa un start de sezon mai sters in Liga 1 - fiul lui Gica Hagi a reusit un gol superb direct din corner si o pasa de gol in victoria cu 2-0 in fata Bosniei. Reusita din corner a fost preluata in intreaga lume!

Prestatia lui Ianis Hagi l-a facut pe patronul FCSB-ului, Gigi Becali, sa spuna despre Ianis ca ar putea sa plece din Liga 1 cu 20 de milioane de euro doar daca ar veni mai intai la FCSB. Nicolae Dica l-ar dori si el pe Ianis.

"Ianis ati vazut ca are calitati foarte bune, este un jucator de viitor. A avut o executie extraordinara la meciul cu Bosnia. Este pe un drum bun, a prins incredere in el. Antrenorul de acolo, Gica Hagi, i-a dat mare incredere si cu siguranta poate deveni unul dintre cei mai buni fotbalisti romani.



Daca va ajunge la Steaua, nu stiu ce sa va spun, vom vedea in viitor" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa.