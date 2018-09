Explicatia pentru Gigi Becali: de ce "mor" starurile din Liga I inainte sa se nasca si de ce nu reusesc fotbalistii romani in strainatate

De ce nu reusesc jucatorii romani sa se impuna in fotbalul mare din Europa si de ce un jucator de 19, asa cum este Florinel Coman, cere schimbare dupa 60 de minute de joc?

Liviu Ganea, jucator cu multe sezoane la un nivel ridicat in Liga I, spune ca bariera dintre fotbalul romanesc si cel dezvoltat, din vestul Europei, este data de pregatirea slaba a fotbalistilor in perioada junioratului.

In timp ce la noi nu se pune mai deloc accent pe dezvoltarea musculaturii, in perioada de crestere, in strainatate acest capitol este vital.

Ganea spune ca nu preparatorii fizici de la senori sunt problema, asa cum a indicat aseara Gigi Becali, ci antrenorii si preparatorii de la juniori.

"Si noi avem preparatori fizici foarte buni, nu stiu daca asta e problema. Totul pleaca de la pregatirea de la copii si juniori."

"Putem sa luam ca exemple scoala franceza sau scoala germana. De la o varsta frageda, jucatorii de acolo incep sa ia contact mult mai repede cu pregatirea fizica decat se intampla la noi."

"Eu stiu cum am fost si eu. La 14-16 ani, nu se pune accent pe partea fizica, pe partea de dezvoltare musculara, asa cum se intampla afara."

"Eu simteam lucrurile astea atunci cand ne duelam cu echipele nationale, la 15-16 ani, din alta tara. Erau mult mai puternici."

"Fizic, te uitai la ei, erau ca niste jucatori maturi la varsta aia. Erau niste jucatori care aveau o masa musculara foarte dezvoltata pe ei. Sa nu mai zic cat de mult alergau."

"Noi veneam din competitiile noastre de juniori, care erau foarte slabe."

"Tin minte ca noi ieseam campioni nationali si castigam finala cu 7-0, practic nu aveai cu cine sa te bati. Competitia asta interna era foarte slaba."

"Si atunci, cand iesi afara si iei contactul cu jucatorii astia care sunt foarte bine pregatiti, de la o varsta foarte frageda, atunci iti dai seama cat de jos esti tu ca nivel."

"Pleci de la nivelul ala de 14-15 ani, cand nu esti foarte bine pregatit, si ajungi la 19 ani la o echipa de Liga I. Toata lumea zice <<Nu este bine pregatit>>".

"Pai de ce nu este pregatit? Pentru ca tot bagajul din spate, de pregatire, nu este cea care ar fi trebuit sa fie", a spus Liviu Ganea la Ora exacta in sport.

Liviu Ganea, 30 de ani, a fost crescut de Dinamo, si a mai jucat de-a lungul carierei la Otopeni, Astra, CFR Cluj, Chiajna, Brasov si Academica Clinceni. In prezent, Ganea evolueaza la Carmen Bucuresti, in Liga a 4-a.