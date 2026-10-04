Pilotul David Cosma Cristofor scrie istorie la Sepang: podium pentru România în weekendul de Formula 1 Bahrain Grand Prix - Formula Trophy Malaysia

Pilotul David Cosma Cristofor scrie istorie la Sepang: podium pentru România în weekendul de Formula 1 Bahrain Grand Prix - Formula Trophy Malaysia AUTO
Alexandru Hațieganu
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Reacția lui David Cosma Cristofor.

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David Cosma Cristofor

Pilotul român David Cosma Cristofor a urcat pe podium la Sepang International Circuit, în cadrul Formula Trophy Malaysia, competiţie desfăşurată în weekendul de Formula 1 Bahrain Grand Prix.

Reprezentând România şi echipa Evans GP, David Cosma Cristofor a încheiat cursa celor mai promiţători piloţi pe locul 3 şi a urcat pe podium chiar înaintea cursei de Formula 1 de la Sepang.

La doar 17 ani, David Cosma Cristofor continuă să îşi construiască drumul către vârful motorsportului internaţional, iar podiumul obţinut la Sepang reprezintă un moment important pentru motorsportul românesc.

„Sunt foarte fericit pentru reuşita din Malaysia şi mândru că am putut reprezenta România aici, la Sepang. Mulţumesc echipei Evans GP şi tuturor celor care mă susţin pentru şansa oferită. Este un rezultat important pentru mine şi un pas înainte în drumul către Formula 1”, a declarat David Cosma Cristofor.

Născut la Bucureşti la 5 februarie 2009, David Cosma Cristofor a început kartingul la vârsta de şase ani şi a făcut ulterior trecerea către monoposturi. În 2026 a concurat alături de PREMA Racing în UAE4 la Dubai, Abu Dhabi şi Qatar, obţinând două podiumuri şi locul 5 în campionat.

În prezent, concurează cu PREMA Racing în Europa în Campionatul Italian de Formula 4, considerat unul din cele mai dificile campionate de Formula 4 din lume şi una dintre principalele rampe de lansare către Formula 3, Formula 2 şi Formula 1.

David a semnat recent un parteneriat cu ProRacing Academy - fondată de celebrul fost pilot de Formula 1 Giancarlo Fisichella şi de Marco Ciocci.

Apartenenţa la ProRacing îi oferă acces la experienţă, mentorat şi suport de dezvoltare la cel mai înalt nivel, completând parcursul său sportiv şi pregătirea pentru următoarele trepte ale motorsportului internaţional.

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