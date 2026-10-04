Croația - Anglia 0-7 l-a făcut pe Modric să spună: "Nu poți juca fotbal în acest fel"

"Pentru prima dată în 20 de ani, îmi este ruşine", a declarat legendarul fotbalist Luka Modric după ce Croaţia a fost umilită de Anglia cu scorul de 7-0, sâmbătă, pe teren propriu, în Liga Naţiunilor, informează site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.
După meci, Modric, care are 41 de ani, şi-a exprimat frustrarea: "Este greu să explici o astfel de prestaţie fără să pomeneşti de dueluri, de faulturi, de agresivitate, de coeziune... Joc de 20 de ani, dar pentru prima îmi este ruşine după un meci.
Poţi să pierzi, există întotdeauna adversari mai puternici sau jucători mai buni la un moment dat, dar să pierzi în acest fel şi să distrugi reputaţia pe care ne-am clădit-o de-a lungul anilor este inacceptabil. Îmi este atât de ruşine."
Modric: "O seară dezastruoasă!"
Deşi Croaţiei i-au lipsit doi jucători (Erlic şi Juranovic), Modric refuză să folosească acest lucru drept scuză: "Să joci aşa de la început până la sfârşit... Nu poţi juca fotbal în acest fel. Chiar şi cu doi oameni în minus, nu poţi juca aşa, iar nouă părea că ne lipsesc patru sau cinci! O seară dezastruoasă.
Trebuie să rămânem uniţi şi solidari, pentru că ne aşteaptă un alt meci dificil. Şi trebuie să ne arătăm adevăratul caracter, să demonstrăm că avem tărie, mândrie, dorinţă, determinare şi coeziune. Toate acestea nu se pierd peste noapte.
Ne putem cere scuze în faţa fanilor. Sperăm că suporterii din Split ne vor susţine, că ne vor ridica moralul şi că îi vom putea răsplăti în cel mai bun mod posibil."
Agerpres