Croația - Anglia 0-7 l-a făcut pe Modric să spună: "Nu poți juca fotbal în acest fel"

"Pentru prima dată în 20 de ani, îmi este ruşine", a declarat legendarul fotbalist Luka Modric după ce Croaţia a fost umilită de Anglia cu scorul de 7-0, sâmbătă, pe teren propriu, în Liga Naţiunilor, informează site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.

După meci, Modric, care are 41 de ani, şi-a exprimat frustrarea: "Este greu să explici o astfel de prestaţie fără să pomeneşti de dueluri, de faulturi, de agresivitate, de coeziune... Joc de 20 de ani, dar pentru prima îmi este ruşine după un meci.

Poţi să pierzi, există întotdeauna adversari mai puternici sau jucători mai buni la un moment dat, dar să pierzi în acest fel şi să distrugi reputaţia pe care ne-am clădit-o de-a lungul anilor este inacceptabil. Îmi este atât de ruşine."

Modric: "O seară dezastruoasă!"