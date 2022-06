Revelație! Echipa care a învins recent România spulberă tot în Liga Națiunilor: golaveraj 12-2 și primul loc în grupă

Repartizată în grupa 4 din Liga C, ocupanta locului 85 în clasamentul FIFA a înregistrat numai victorii la scor în cele trei meciuri disputate până acum: 4-0 contra Gibraltarului, 5-2 pe terenul Bulgariei și 3-0 în Macedonia de Nord contra unei echipe care a învins Italia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială! Golaveraj 12-2 și primul loc pentru Georgia în grupă.

Georgia, revelația din Liga Națiunilor

Khvicha Kvaratskhelia, un atacant de 21 de ani, legitimat la Dinamo Batumi, este unul dintre golgheterii acestei ediții din Liga Națiunilor, cu trei goluri și două pase decisive reușite în primele trei partide. Din această vară, el se va alătura lui Napoli, care va plăti aproximativ 10 milioane de euro pentru transferul său.

Antrenorul Georgiei este Willy Sagnol (45 de ani), fostul mare jucător al lui Bayern Munchen, care a mai antrenat naționala U21 a Franței și a fost principal la Bordeaux. De asemenea, el a fost secund al lui Carlo Ancelotti la Bayern în 2017.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, Georgia are un lot cotat la aproape 56 de milioane de euro. Cel mai valoros fotbalist este deja amintitul Khvicha Kvaratskhelia (15 milioane de euro). El este urmat de portarul Valenciei, Giorgi Mamardashvili. În lot se mai regăsesc fotbaliști de la Hatayspor (Saba Lobjanidze), FC Copenhaga (Davit Khocholava) sau Hamburg (Giorgi Chakvetadze).

În iunie 2021, Georgia produce o surpriză la Ploiești și reușea să învingă naționala României, scor 2-1, într-un amical. Echipa condusă la acel moment de Mirel Rădoi a evoluat în inferioritate numerică din minutul 42, după eliminarea lui Florin Tănase.

Georgia, primul loc în grupă

1. Georgia - 9p

2. Macedonia de Nord - 4p

3. Bulgaria - 2p

4. Gibraltar - 1p

Câștigătoarea grupei va promova în Liga B din Liga Națiunilor

Georgia a provocat demisia selecționerului Bulgariei

Bulgaria a suferit un eșec usturător contra Georgiei, scor 2-5, în runda a doua din Liga Națiunilor.

La doar câteva minute după finalul meciului, Yasen Petrov, selecționerul Bulgariei, a anunțat că demisionează.

"În primul rând, vreau să le mulțumesc oamenilor care au venit la stadion. Nu meritau să vadă ceea ce au văzut. E clar, nu mai am dreptul moral să rămân. Ne vom despărți, este ceva normal. Îmi asum întreaga responsabilitate.

Să sperăm că va veni cineva care va putea să îi motiveze pe băieți. E ultimul meu meci. Am făcut greșeli inexplicabile în defensivă. La un moment dat, intrasem în meci, am avut șansa asta. La 0-2 am marcat, dar la 40 de secunde distanță am încasat iar un gol după o fază elementară. Astăzi a fost una dintre serile rele ale fotbalului din Bulgaria.

Îmi prezint scuze tuturor celor care au văzut meciul. Sper ca în următoarele meciuri băieții să se ridice și să arate un joc mai bun", a spus Petrov, imediat după meci, potrivit Sportal.