Selecționerul care a demisionat la câteva minute după umilința din Liga Națiunilor: "Nu mai am dreptul să rămân"

După egalul cu Macedonia de Nord, scor 1-1, Bulgaria a jucat din nou pe teren propriu, la Razgrad, contra ocupantei locului 85 din clasamentul FIFA. Georgia conduce deja cu 2-0 la pauză, iar la final s-a impus cu 5-2, ratând și un penalty în prelungirile meciului.

Selecționerul Bulgariei a demisionat la câteva minute după umilința din Liga Națiunilor

La doar câteva minute după finalul meciului, Yasen Petrov, selecționerul Bulgariei, a anunțat că demisionează.

"În primul rând, vreau să le mulțumesc oamenilor care au venit la stadion. Nu meritau să vadă ceea ce au văzut. E clar, nu mai am dreptul moral să rămân. Ne vom despărți, este ceva normal. Îmi asum întreaga responsabilitate.

Să sperăm că va veni cineva care va putea să îi motiveze pe băieți. E ultimul meu meci. Am făcut greșeli inexplicabile în defensivă. La un moment dat, intrasem în meci, am avut șansa asta. La 0-2 am marcat, dar la 40 de secunde distanță am încasat iar un gol după o fază elementară. Astăzi a fost una dintre serile rele ale fotbalului din Bulgaria.

Îmi prezint scuze tuturor celor care au văzut meciul. Sper ca în următoarele meciuri băieții să se ridice și să arate un joc mai bun", a spus Petrov, imediat după meci, potrivit Sportal.

Yasen Petrov (53 de ani), fost antrenor la Levski Sofia, era selecționerul Bulgariei din ianuarie 2021. El a pregătit echipa la 17 meciuri, înregistrând trei victorii, cinci remize și nouă înfrângeri.

Bulgaria ocupă locul 3 în grupa 4 din Liga C, cu un punct acumulat în două meciuri. Demisia lui Petrov vine cu doar patru zile înaintea meciului cu Gibraltar, următorul din Liga Națiunilor.